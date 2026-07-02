Paguaj me ProYOUng dhe përfito: 10% cashback për përdoruesit e paketës rinore të ProCredit Bank
Vera për të rinjtë do të thotë më shumë lëvizje, më shumë plan edhe më shumë momente për t’u shijuar, si udhëtime, koncerte, festivale, kafe me miqtë, blerje, porosi online ose fundjava.
Pikërisht në periudhën kur çdo pagesë është pjesë eritmit të verës, ProCredit Bank, për të tretin vit radhazi, sjell një përfitim veror për të rinjtë.Pas dy verave të kaluara, kur gjatë verës së parë të rinjtë patën mundësinë të përfitoninnjë abonim falas tre mujor në Spotify, ndërsa gjatë verës së dytë përfituan 10%cashback, këtë verë ProCredit aktivizoi sërish ofertën verore për përdoruesit e paketësProYOUng, me të cilën të rinjtë përfitojnë 10% cashback për pagesat e kryera mekartën debitore ProYOUng Mastercard.Oferta është e vlefshme nga 24 qershor deri më 24 shtator 2026 dhe vlen për të gjithëpërdoruesit e rinj dhe ekzistues të paketës ProYOUng.
Cashback-u zbatohet për pagesat e kryera në terminalet POS dhe për pagesat online, duke e bërë ofertënpraktike për zakonet e përditshme dhe shpenzimet verore të të rinjve.Paketa ProYOUng përfshin kartë debitore Mastercard, aplikacion mobil për menaxhimin online të mjeteve, mundësi për transferta të shpejta te miqtë drejtpërdrejt nga lista ekontakteve të telefonit, shtimin e kartës në wallet të telefonit inteligjent (Android dheiOS), si dhe përfitime të tjera për bankim të përditshëm më të lehtë.
Oferta është në dispozicion për përdoruesit ekzistues që tashmë përdorin kartën ProYOUng, si dhe për përdoruesit e rinj të kartës debitore ProYOUng Mastercard për të rinj nga ProCredit Bank. Klientët ekzistues të bankës që deri tani nuk kanë përdorur kartë debitore ose kanë një kartë të vjetër debitore mund të aplikojnë gjithashtu përkartën ProYOUng dhe të përfitojnë nga oferta.
Me ProYOUng, pagesat e përditshme shndërrohen në një mundësi për vlerë shtesë. Në vend që shpenzimet e verës të jenë thjesht shpenzime, me ProYOUng ato mund të sjellin kthimin e një pjese të mjeteve, në mënyrë të thjeshtë, të shpejtë dhe gjatë gjithë verës.
Të gjithë të rinjtë e interesuar mund të aplikojnë përmes faqes së internetit të ProCreditBank ose në degën më të afërt. Më shumë informacione për paketën ProYOUng dheofertën aktive janë të disponueshme në faqen e internetit të bankës.