Pacolli sqaron vendimin për Rugovën: Ndalimi i transportit të materialeve ndërtimore synon mbrojtjen e natyrës, jo pengimin e banorëve
Ministrja e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Fitore Pacolli, ka reaguar ndaj shqetësimeve të banorëve të Rugovës lidhur me vendimin për ndalimin e transportit të materialeve ndërtimore në zonën e Bjeshkët e Nemuna.
Në një përgjigje zyrtare, ministrja theksoi se vendimi nuk është i drejtuar kundër banorëve apo zhvillimit të zonës, por synon të parandalojë degradimin e mëtejmë të mjedisit në parqet kombëtare, përfshirë edhe Parku Kombëtar Bjeshkët e Nemuna dhe zonën e Rugova.
Sipas saj, masa është ndërmarrë për të rregulluar transportin e materialeve ndërtimore dhe për të siguruar që çdo ndërhyrje të jetë në përputhje me ligjin dhe standardet mjedisore. Ajo nënvizoi se ndërtimet pa leje, përfshirë hotele dhe vila, kanë kontribuar në dëmtimin e ekosistemit të zonës.
“Vendimi nuk ka për qëllim të kufizojë lirinë e lëvizjes së qytetarëve, por të garantojë që ndërhyrjet në këto zona të jenë të kontrolluara dhe ligjore”, thuhet në reagim.
Pacolli pranoi se banorët janë përballur me vështirësi ndër vite për pajisje me leje ndërtimore, duke ia atribuar këtë vonesave institucionale dhe mungesës së planeve rregulluese në nivel lokal, veçanërisht në Komunën e Pejës. Ajo bëri të ditur se institucionet janë duke punuar për të përshpejtuar procedurat dhe për të mundësuar zhvillim të qëndrueshëm.
Ministrja rikujtoi se janë miratuar dokumente strategjike, përfshirë Planin Hapësinor për Parkun Kombëtar “Bjeshkët e Nemuna” (2022) dhe Planin e Menaxhimit (2024), të cilat synojnë balancimin ndërmjet ruajtjes së natyrës dhe zhvillimit ekonomik.
Ajo siguroi banorët se mirëmbajtja e objekteve ekzistuese, si ndërrimi i dritareve apo dyerve, nuk do të pengohet dhe se kërkesat për transport të materialeve për qëllime të tilla do të trajtohen me prioritet.
Në fund, Pacolli bëri thirrje për bashkëpunim me institucionet, duke theksuar se synimi është kalimi nga ndërtimet pa leje drejt një zhvillimi të rregullt dhe të qëndrueshëm, ku respektohen njëkohësisht e drejta e pronës private dhe mbrojtja e mjedisit. /Telegrafi/