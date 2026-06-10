Pacolli: Rasti për “Delfosin” është gënjeshtër, duhet hetim ndaj vendimeve gjyqësore
Biznesmeni Behgjet Pacolli ka reaguar ashpër ndaj debatit publik lidhur me çështjen “Delfos”, duke e cilësuar narrativën për këtë rast si “gënjeshtër të turpshme” që, sipas tij, ka krijuar huti në opinion dhe është përdorur si instrument për vendime gjyqësore të kundërligjshme.
“Delfos” është emër i një rasti/strukture biznesi që lidhet me një konflikt ligjor e komercial, jo një institucion apo koncept i vetëm juridik.
Përmes një postimi në Facebook, Pacolli ka deklaruar se këto veprime, përveç dëmit që i është shkaktuar kompanisë MABCO dhe interesave të tjera, kanë tentuar të cenojnë edhe rendin juridik dhe kushtetues të vendit.
Ai ka kërkuar që institucionet përgjegjëse të hetojnë dhe ndëshkojnë, siç u shpreh, “fenomenet e jashtëligjshme”.
Në reagimin e tij, Pacolli ka kritikuar gjithashtu mënyrën se si, sipas tij, çështja është trajtuar në diskursin publik dhe institucional, duke theksuar se për muaj me radhë janë qarkulluar pretendime dhe spekulime që më pas janë rikthyer në debat publik edhe pas vendimeve gjyqësore.
“Faktet ose janë të vërteta që në fillim, ose nuk janë fare”, ka thënë ai, duke shtuar se çështjet nuk mund të ndryshojnë vlerë juridike varësisht nga momenti kur ato artikulohen.
Pacolli ka ngritur shqetësime edhe për kufijtë e marrëdhënieve koncesionare dhe të drejtave pronësore, duke theksuar se askush nuk mund të disponojë të drejta që, sipas tij, nuk i takojnë ekskluzivisht.
Ai ka shtuar se gjykatat janë vendi ku faktet duhet të provohen, ndërsa ka paralajmëruar se kur debatet juridike shndërrohen në “alarme publike”, lindin dyshime mbi qëllimet reale pas tyre.
“Koha zakonisht i jep përgjigjet që politika përpiqet t’i fshehë”, ka deklaruar Pacolli/Telegrafi.