Orban jep dorëheqje nga parlamenti i Hungarisë pas humbjes dërrmuese
Kryeministri në largim i Hungarisë, Viktor Orban, ka thënë se nuk do të zërë vend në parlament, pasi partia e tij pësoi një humbje bindëse që i dha fund sundimit të tij 16-vjeçar.
"Tani nuk kam nevojë për mua në parlament, por për riorganizimin e lëvizjes patriotike", tha ai në një deklaratë.
Pavarësisht se partia e tij nacionaliste Fidesz kaloi nga 135 vende në 52 në votimin e 12 prillit, Orban u rizgjodh si deputet në listën e saj të përfaqësimit proporcional.
Tisza, e udhëhequr nga ish-anëtari i brendshëm i Fidesz, Peter Magyar, fitoi shumicën prej më shumë se dy të tretash në parlamentin me 199 vende, duke hapur rrugën për një rivendosje si të politikave të brendshme të Hungarisë, ashtu edhe të marrëdhënieve të saj globale.
Pas një takimi me zyrtarët e Fidesz, Orban, 62 vjeç, tha se blloku parlamentar i partisë do të drejtohet nga e hëna nga Gulyas Gergely, i cili deri më tani ka shërbyer si ministër që mbikëqyr zyrën e kryeministrit.
Orban ka mbajtur një vend në parlament përmes një formati zgjedhor ose tjetrit që nga viti 1990 dhe ka udhëhequr Fidesz gjatë gjithë asaj periudhe.
Ai ka shërbyer si kryeministër i Hungarisë që nga viti 2010, duke u bërë figura mbizotëruese në politikën hungareze.
Megjithatë, votuesit e braktisën atë në masë për shkak të pakënaqësisë publike që po përhapej për shkak të akuzave për korrupsion, ndërsa standardet e jetesës ranë.
Kryeministri i ardhshëm i Hungarisë ka premtuar të përmbysë ndryshimet e epokës së Orban në arsim dhe shëndetësi, të luftojë korrupsionin, të rivendosë pavarësinë e gjyqësorit dhe të shkatërrojë sistemin e patronazhit të njohur si NER, i cili ndihmoi në pasurimin e besnikëve të partisë dhe shpërdorimin e burimeve shtetërore. /Telegrafi/