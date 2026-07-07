Oferta e Renault s'ka të ndalur - përfitoni para finales së Kampionatit Botëror
Kampionati Botëror po vazhdon me emocione e Auto Mita po mban ritmin me ofertat speciale për modelet Renault.
Në ofertë janë modele si Renault Captur i Ri Automatik dhe Renault Austral i Ri Automatik, dy zgjedhje që përshtaten lehtë me nevojat e përditshme. Me dizajn modern, teknologji praktike dhe komoditet në vozitje, Renault vazhdon të jetë alternativë e fortë për ata që kërkojnë veturë të re me kushte më të favorshme.
Krahas ofertave për modele Renault, Auto Mita ka përgatitur edhe shpërblime për klientët. Me blerje të përzgjedhura, klientët kanë mundësi të fitojnë iPhone 17, PlayStation 5 ose LED TV 65”.
E kjo po shihet edhe nga klientët që tashmë janë bërë pjesë e kampanjës, duke zgjedhur modelet Renault që u përshtaten dhe duke përfituar shpërblime gjatë kësaj periudhe.
Me garancion 10-vjeçar dhe modele të përshtatshme për përdorim të përditshëm, Renault mbetet zgjedhja ideale për ata që duan siguri, komoditet dhe vlerë afatgjate në blerjen e tyre të radhës.
Nxitoni, sepse oferta zgjat vetëm deri në finalen e Kampionatit Botëror, më 19 korrik.
Për më shumë informata, vizitoni showroom-in e Auto Mita-s ose kontaktoni në numrat:
045 600 999 ose 0800 30 333.