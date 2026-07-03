OBRM-PDUKM: Venko, Zaev dhe Apasiev u bashkuan kundër Kodit të ri Zgjedhor, duke ikur nga zëri i diasporës
Venko Zaev dhe Apasiev janë bashkuar kundër Kodit të ri Zgjedhor, ata po ikin nga vota e diasporës dhe u intereson vetëm për më shumë para, akuyojnë nga OBRM-PDUKM.
"Maskat kanë rënë mbi koalicionin e Venko Zaev dhe Apasiev. Me mbi 10 mijë amendamente, LSD dhe Levica po bllokojnë me vetëdije miratimin e Kodit të ri Zgjedhor, një ligj mbi të cilin partitë politike kanë punuar prej muajsh për të arritur një konsensus të gjerë.
Venko Zaev dhe LSD nuk duan që diasporës maqedonase t'i jepet mundësia të votojë elektronikisht. Arsyeja është e thjeshtë, sepse Venko dhe LSD e dinë se kanë humbur besimin e maqedonasve, si brenda ashtu edhe jashtë vendit. Kjo është arsyeja pse po bëjnë gjithçka që munden për të kufizuar të drejtën e tyre demokratike për të votuar.
Të njëjtët që, me politikat e tyre të gabuara, kontribuan në largimin e mijëra qytetarëve nga Maqedonia, sot duan që pikërisht këta njerëz të mbeten pa qasje më të lehtë në të drejtën e votës. Kjo është fytyra e vërtetë e LSD-së.
Apasiev dhe Levica kanë treguar edhe një herë se interesi i tyre i vetëm nuk janë qytetarët, por paratë. Edhe pse të gjitha kërkesat e tyre në negociata u pranuan, dhe ato lidheshin me financim më të madh të partive politike dhe fushatave zgjedhore, sot ata po bllokojnë të njëjtin ligj që negociuan", thonë nga OBRM-PDUKM./Telegrafi/