OBRM-PDUKM: Filipçe po e dërgon LSDM-në në humnerë, partia ka konflikte të brendshme
OBRM-PDUKM akuzoi Venko Filipçen dhe LSDM-në se po bëhen gjithnjë e më arrogantë dhe po veprojnë plotësisht jashtë realitetit, duke vlerësuar se në vend që të merren me situatën në Maqedoni, po përqendrohen në zhvillimet politike në vendet e tjera.
"Po presim që Filipce dhe LSDM të përballen me zhvillimet politike në vendet e tjera, në mënyrë që të kthehen në realitet dhe të fillojnë të jenë opozita në Maqedoni", tha partia.
Në deklaratë thuhet se LSDM nuk po përballet me dobësitë e veta, "pavarësisht reagimeve publike se Filipçe po e çon partinë në humnerë", si dhe paraqitjeve publike nga ish-anëtarët dhe zyrtarët e tyre.
OBRM-PDUKM i referohet edhe zgjedhjeve në Hungari, duke deklaruar se pas fitores së partisë Tisa, e cila sipas tyre është një parti simotër e OBRM-PDUKM-së, dhe jo e LSDM-së, partia opozitare "kërkon me dëshpërim ngushëllim duke u marrë me zgjedhjet në një vend tjetër dhe historitë politike të njerëzve të tjerë".
"Filipçe, për shembull, sillet sikur të ketë pasur personalisht një pjesë në fitoren e asaj partie. Nga ana tjetër, partia simotër e LSDM-së, përjetoi një debakël në të njëjtat zgjedhje. Deri më tani nuk ka asnjë koment për këtë", thuhet në reagim.
OBRM-PDUKM thekson më tej se Filipçe komentoi edhe për marrëveshjen strategjike me Britaninë e Madhe, duke pretenduar se është një marrëveshje për të sjellë migrantë në vend, por se pas mohimeve nga institucionet dhe ambasadori britanik, "ata mbetën pa koment".
Reagimi përmend edhe tarifat e vendosura nga SHBA-të, me partinë në pushtet që deklaron se pas nënshkrimit të një deklarate të përbashkët me SHBA-në dhe uljes së tarifave, nuk pati përsëri asnjë koment nga LSDM.
Nga OBRM-PDUKM thonë se LSDM është grindur me anëtarët e partisë, ka larguar ish-zyrtarët, ka hyrë në konflikt me median dhe gazetarët.