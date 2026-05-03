OBRM-PDUKM: Filipçe duke shijuar fundjavën e zgjatur në Romë, tregohet "i shqetësuar" për të drejtat e punëtorëve në Maqedoni
Venko Filipçe dërgoi përshëndetje socialdemokrate nga Roma, ku ndodhet në një fundjavë shtesë të gjatë për Ditën Ndërkombëtare të Punës dhe tregoi edhe një herë se sa i shqetësuar në mënyrë të rreme është për të drejtat e punës dhe punëtorët, thonë nga partia në pushtet OBRM-PDUKM.
"Pasi iku nga seanca e pyetjeve parlamentare në Parlament dhe humbi mundësinë për përballje, Filipçe vetëm sa konfirmoi se turizmi politik, interesi personal dhe kënaqësia janë përparësia e tij mbi qytetarët.
Ai konfirmoi se retorika si "na interesojnë qytetarët dhe të drejtat e punës" bie ndesh me sjelljen dhe veprimet reale politike dhe private të udhëheqjes së LSDM-së dhe Filipçes.
LSDM-ja dhe Venko Filipçe nuk janë konsistentë dhe nuk kanë një strategji dhe plan për partinë e tyre dhe shtetin dëshmohet edhe nga fakti se Filipçe përpiqet vazhdimisht të shesë veten si arbitër i vetëm i rrugës evropiane, ndërkohë që nuk ka vija të kuqe dhe është i gatshëm për çdo lëshim vetëm për të ardhur në pushtet.
LSDM dhe Filipçe as nuk sillen dhe as nuk veprojnë pro-evropianë. Ata në mënyrë deklarative bëjnë thirrje për Evropën ndërsa janë të rrethuar nga kriminelë, minojnë sistemin demokratik dhe punojnë në kundërshtim me vlerat e së vërtetës, përgjegjësisë dhe dinjitetit”, thuhet në deklaratë.