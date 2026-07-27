Objektet hotelerike në Strugë do të jenë të hapura deri në orën 2 ose 3 pas mesnatës
Objektet e hotelerisë në Strugë do të mund të punojnë një orë më gjatë se zakonisht gjatë sezonit të verës, dhe për fundjavën e ardhshme të zgjatur të festave do të kenë leje të punojnë deri në orën 3 të mëngjesit.
Vendimi u mor nga Këshilli i Komunës së Strugës në seancën e tij të fundit, me qëllim që të mundësohet mbajtja pa probleme e ngjarjeve kulturore, turistike dhe ngjarjeve të tjera publike. Sipas vendimit, gjatë fundjavave dhe ngjarjeve publike, objektet e hotelerisë do të punojnë deri në orën 2 të mëngjesit në vend të orës 1 të mëngjesit, ndërsa më 1, 2 dhe 3 gusht, orari i punës do të zgjatet deri në orën 3 të mëngjesit.
Komuna e Strugës informon se zgjatja e orarit të punës me një orë do të zbatohet edhe më 26, 27 dhe 28 korrik, si dhe më 5, 6, 7, 9, 13, 14, 15, 26, 28 dhe 29 gusht, 8 dhe 28 shtator, 11 dhe 23 tetor, 1, 8 dhe 22 nëntor, si dhe 21 dhe 25 dhjetor 2026.
Sipas qeverisjes lokale, masa synon të mbështesë sezonin turistik, ekonominë lokale dhe organizimin më të mirë të ngjarjeve që kontribuojnë në promovimin e Strugës si një destinacion tërheqës turistik.
"Komuna e Strugës vazhdon të krijojë kushte për zhvillimin e turizmit, mikpritjes dhe jetës kulturore, duke respektuar rregulloret ligjore dhe interesat e qytetarëve", njoftoi shërbimi për shtyp i komunës./Telegrafi/