NYT: Izraeli ka ndërtuar baza sekrete ushtarake në shkretëtirën e Irakut
Raportohet se Izraeli ka ndërtuar të paktën dy baza ushtarake sekrete në shkretëtirën irakiane, për të ndihmuar sulmet e tij ndaj Iranit - pavarësisht faktit që Izraeli dhe Iraku e shohin njëri-tjetrin si shtete armiqësore.
Raporti i New York Times sugjeron se një nga bazat u zbulua nga një bari që shkoi me veturë pranë saj.
Awad al-Shammari, 29 vjeç, telefonoi një zyrtar ushtarak irakian për të raportuar atë që kishte parë, por tre dëshmitarë më pas panë veturën e tij të ndiqej nga një helikopter dhe të qëllohej drejt tij.
Familja e tij e gjeti kufomën e al-Shammari të djegur dy ditë më vonë; ai dhe vetura e tij ishin djegur dhe ishin lënë në shkretëtirë.
Pasi bariu u vra, një njësi ushtarake rajonale irakiane u dërgua për të hetuar bazën.
Një ushtar thuhet se u vra, dy u plagosën dhe dy automjete u shpërthyen përpara se njësitë të tërhiqeshin. /Telegrafi/