Nvidia Rubin - si ftohja me lëng në 45 gradë Celsius po ndryshon qendrat e të dhënave
Nvidia ka prezantuar një teknologji të re për ftohjen e qendrave të të dhënave të bazuara në inteligjencën artificiale, e cila funksionon me një koncept që duket kundërintuitiv: përdor lëng ftohës me temperaturë deri në 45 gradë Celsius për të ftohur pajisjet më të fuqishme kompjuterike.
Gjenerata e re e infrastrukturës Nvidia Rubin përdor për herë të parë një sistem 100 për qind ftohjeje me lëng, ku çdo çip dhe komponent i rrjetit ftohet përmes një qarku të mbyllur, pa përdorur ventilatorë brenda serverëve.
Tradicionalisht, qendrat e të dhënave përdorin ajër shumë të ftohtë dhe sisteme të mëdha klimatizimi për të larguar nxehtësinë nga serverët. Por me rritjen e fuqisë së modeleve të inteligjencës artificiale, kjo metodë po bëhet gjithnjë e më pak efikase dhe kërkon sasi të mëdha energjie dhe uji.
Sistemi Rubin përdor një përzierje prej rreth 75 për qind ujë dhe 25 për qind glikol propileni, e cila qarkullon direkt mbi komponentët kryesorë të serverëve. Lëngu hyn në sistem me temperaturë rreth 45°C dhe largohet më i ngrohtë pasi ka thithur nxehtësinë nga çipat.
Avantazhi kryesor është se kjo teknologji mund të ulë ndjeshëm nevojën për ftohës mekanikë dhe mund të reduktojë përdorimin e ujit, pasi nxehtësia mund të largohet përmes sistemeve të jashtme të quajtura dry coolers, pa avullim të ujit.
Përveç kursimit të energjisë dhe ujit, arkitektura e re sjell edhe më pak zhurmë, pasi eliminon ventilatorët tradicionalë që janë një nga burimet kryesore të zhurmës në qendrat e të dhënave.
Kjo zgjidhje është krijuar posaçërisht për epokën e inteligjencës artificiale, ku kërkesa për fuqi llogaritëse po rritet me shpejtësi. Nvidia synon që Rubin të bëhet një standard i ri për “fabrikat e AI”, duke mundësuar më shumë kapacitet kompjuterik me më pak konsum energjie dhe burimesh.
Në thelb, Nvidia po ndryshon rregullin e vjetër se qendrat e të dhënave duhet të jenë shumë të ftohta: me Rubin, temperaturat më të larta të lëngut ftohës mund të sjellin efikasitet më të madh. /Telegrafi/