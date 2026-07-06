Numri i të vdekurve nga tërmetet në Venezuelë rritet në 3,535, ndërsa mijëra mbeten të zhvendosur
Numri i të vdekurve nga tërmetet binjake të Venezuelës është rritur në 3,535, thanë autoritetet të hënën, ndërsa gati 18,000 njerëz mbeten të pastrehë për më shumë se një javë pasi katastrofa goditi kryeqytetin dhe zonat bregdetare aty pranë.
Ligjvënësi i lartë Jorge Rodriguez tha se bilanci i fundit zyrtar tregoi 16,740 persona të plagosur dhe 17,854 të mbetur pa strehim pas tërmeteve të 24 qershorit, të cilat u matën me magnitudë 7.2 dhe 7.5 dhe goditën brenda sekondave nga njëri-tjetri.
Shifrat e reja nënvizojnë shkallën e katastrofës në dhe përreth Karakasit dhe La Guairas, zona bregdetare e goditur më rëndë, ndërsa kritikat shtohen për reagimin e qeverisë.
Zëvendëspresidentia sociale e Venezuelës tha se të paktën 12,800 njerëz po qëndronin në 80 strehimore në të gjithë Karakasin dhe La Guairan, transmeton Telegrafi.
Presidentja në detyrë Delcy Rodriguez ka mbrojtur trajtimin e katastrofës nga qeveria mes frustrimit në rritje nga venezuelasit të cilët e kanë përshkruar reagimin si të vonuar dhe të pamjaftueshëm.
Ajo tha se forcat e sigurisë u vendosën menjëherë pas tërmeteve dhe njoftuan krijimin e një njësie të re ushtarake për të ndihmuar në përballimin e emergjencave dhe fatkeqësive të ardhshme.
Në La Guaira të hënën, dëshmitarët e Reuters panë kamionë dhe punonjës të mjekësisë ligjore që transportonin arkivole, ndërsa makineritë hapën llogore në një zonë të hapur të shënuar me kryqe të bardha, ku autoritetet po varrosnin trupa të paidentifikuar.
Kombet e Bashkuara thanë se po vazhdonin të rrisnin operacionet e ndihmës në koordinim me qeverinë në Karakas.
"Disa ekipe kërkim-shpëtimi mbeten të vendosura në zonat e prekura, ndërsa ekipe të tjera të specializuara inxhinierike dhe mbështetje mjekësore vazhdojnë të mbërrijnë", u tha gazetarëve të hënën zëdhënësi i OKB-së, Stephane Dujarric.
Dujarric tha se një vlerësim gjithëpërfshirës i nevojave që do të formojë bazën e një plani të përditësuar reagimi ishte pothuajse i përfunduar, megjithëse ai nuk tha se kur do të publikohej.
Agjencitë e OKB-së tashmë po ofrojnë shërbime në tre kampe dhe po vlerësojnë vende të tjera për mbështetje të zgjeruar. /Telegrafi/