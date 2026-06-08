Numërimi i votave për kandidatët, Ardian Gjini e kalon Ramush Haradinajn në listën e AAK-së
Procesi i numërimit të votave për kandidatët për deputetë po zhvillohet edhe për subjektin Aleanca.
Deri më tani, kur janë numëruar mbi 11% të votave për këtë parti, listës i prin Ardian Gjini, i cili ka marrë numrin më të madh të votave në këtë fazë fillestare.
Pas tij pozicionohet, Ramush Haradinaj, i ndjekur nga Daut Haradinaj, Besnik Tahiri dhe figura të tjera kryesore të Aleancës.
Më poshtë gjeni listën e 10 kandidatëve më të votuar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK) deri në këto momente: