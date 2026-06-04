“Nuk kishte njoftim të mos hyhet në det”, si ndodhi tragjedia në Shëngjin?
Pas tragjedisë së ndodhur në Shëngjin, në zonën e Ranës së Hedhun, ku humbën jetën dy të rinj nga Kosova, ka folur gazetarja nga Shqipëria, Ledina Jakimi.
Ajo në emisionin “Ora 7” tha se qytetarë të Lezhës dhe pushues të rastit u përpoqën të shpëtonin të rinjtë sapo morën njoftimin për ngjarjen, duke hyrë në det me mjete lundruese.
“Sapo është dhënë njoftimi, qytetarë të Lezhës, por edhe pushues që ndodheshin në zonë, kanë hyrë me jet ski në det për t’i shpëtuar të rinjtë. Ata arritën t’i nxjerrin nga uji pas kërkimeve, por fatkeqësisht të dy viktimat dolën në breg pa shenja jete”, deklaroi Jakimi.
Ajo në Klan Kosova tha se, megjithëse kushtet e motit ishin të paqëndrueshme dhe në det kishte dallgë të mëdha, nuk kishte pasur asnjë paralajmërim për qytetarët që të mos futeshin në ujë.
“Në breg koha ka qenë e paqëndrueshme dhe ka pasur dallgë të mëdha. Megjithatë, nuk ka pasur njoftim për qytetarët që ndodheshin aty që të mos hynin në det. Në fakt, në atë zonë nuk ka pasur as kullë vrojtimi”, tha ajo.