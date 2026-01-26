Nuk është pastel, nuk është as e zezë: Ngjyra që e bën çdo manikyr më elegant
Kemi gjetur zëvendësimin ideal për ngjyrat klasike të dimrit të manikyrit, një alternativë që rrezaton elegancë franceze
Ndodhemi në atë periudhë specifike kur jemi disi të ngopura me estetikën dimërore, por aspak të gatshme të hidhemi në krahët e toneve pastel. Nëse mendoni se është ende herët për ngjyrën “gjalpë” apo matcha, por njëkohësisht dëshironi pushim nga nuancat e errëta bordo gjatë vizitës suaj të radhës në sallonin e thonjve, kemi zgjidhjen.
Bluja marinë përfaqëson ngjyrën perfekte kalimtare, që sjell dozën e nevojshme të freskisë dhe elegancës, duke ruajtur njëkohësisht thellësinë e domosdoshme për ditët kur temperaturat janë ende të ulëta. Francezet këtë nuancë prej kohësh e konsiderojnë si neutralen e re, sepse sillet njësoj si palë xhinse të errëta që kombinohen me gjithçka.
Se bluja teget po përjeton aktualisht një ringjallje e konfirmon edhe manikyristja e njohur Ami Streets. Këshilla e saj për të arritur një pamje elegante është e thjeshtë: thonjtë duhen mbajtur të shkurtër dhe të rregullt. Në këtë mënyrë, ata duken edhe më sofistikuar dhe shndërrohen në një alternativë më të butë dhe elegante ndaj ngjyrës klasike të zezë.
Tashmë kemi kuptuar se këtë sezon rregullat janë aty për t’u thyer, ndaj bluja teget rezulton të jetë një ngjyrë jashtëzakonisht falënderuese për kombinime të ndryshme, transmeton Telegrafi.
Në vijim ju sjellim tre trende kyçe për dimrin 2026.
Efekti Hailey Bieber
Kur Hailey zëvendësoi thonjtë e saj karakteristikë me nuanca të pasura blu teget, ishte e qartë se një trend i ri kishte lindur.
Minimalizmi mermer
Dizajni mermer në tonet blu duket fisnik, duke ruajtur stilin minimalist që përshtatet lehtësisht me një stil biznesi.
Manikyri francez në një pamje të re
Maje blu të errëta në vend të atyre të bardha janë tendenca që e shndërron klasikën në një deklaratë moderne mode.
/Telegrafi/