Nuk duan qen apo mace në shtëpi? 7 tipare që mund të fshihen pas këtij qëndrimi
Nga nevoja për hapësirë personale te dëshira për kontroll dhe qetësi, zgjedhja mund të lidhet me mënyrën si e organizojnë jetën dhe përgjegjësitë
Disa njerëz nuk e imagjinojnë dot jetën pa një kafshë që i pret te dera, ndërsa të tjerë nuk duan qime në mobilie, zhurmë, detyrimin për ushqim e shëtitje apo ndjesinë se një qenie tjetër varet vazhdimisht prej tyre.
Kjo nuk do të thotë domosdoshmërisht se nuk i duan kafshët apo se u mungon empatia. Preferenca për të mos pasur kafshë shtëpiake mund të lidhet me disa tipare dhe nevoja personale.
1. E vlerësojnë shumë hapësirën personale
Për disa njerëz privatësia dhe kufijtë e qartë janë shumë të rëndësishëm. Një kafshë që i ndjek nga një dhomë në tjetrën, kërkon vëmendje apo ngjitet në mobilie mund t’ua prishë ndjesinë e qetësisë. Kjo nuk është domosdoshmërisht negative; aftësia për të vendosur kufij mund të jetë e shëndetshme.
2. Nuk e pëlqejnë paparashikueshmërinë
Qeni mund të fillojë të lehë papritur, macja të rrëzojë diçka, ndërsa një kafshë mund të sëmuret ose të kërkojë kujdes në momentin më të papërshtatshëm. Njerëzit që preferojnë rutinën, planifikimin dhe kontrollin mund ta përjetojnë këtë si stres shtesë.
3. Përgjegjësinë e marrin shumë seriozisht
Refuzimi për të pasur kafshë nganjëherë tregon pikërisht përgjegjshmëri. Dikush mund të mendojë se nuk ka kohë të mjaftueshme për ushqim, shëtitje, veteriner dhe kujdes të përditshëm dhe për këtë arsye zgjedh të mos marrë një kafshë. Kjo është një mënyrë realiste për të vlerësuar mundësitë personale, transmeton Telegrafi.
4. Kanë më shumë nevojë për qetësi
Ka njerëz për të cilët shtëpia duhet të jetë vend i heshtur dhe pa shumë stimulim. Lehjet, lëvizjet e vazhdueshme apo kërkesa për lojë mund t’i lodhin. Ata mund të jenë shumë shoqërorë, por të kenë nevojë për më shumë kohë në qetësi.
5. E vlerësojnë shumë lirinë
Një kafshë shtëpiake varet nga pronari për ushqim, shëtitje dhe kujdes. Për njerëzit që udhëtojnë shpesh, që kanë orar të paparashikueshëm ose që duan të ndryshojnë planet spontanisht, kjo përgjegjësi mund të ndihet kufizuese.
6. Janë më të ndjeshëm ndaj pastërtisë dhe rrëmujës
Qimet, gjurmët e putrave, aromat apo rëra e kutisë së maces mund të jenë të parëndësishme për dikë, por burim i vazhdueshëm stresi për një tjetër. Njerëzit që i kushtojnë shumë rëndësi pastërtisë dhe rregullit shpesh e kanë më të vështirë ta pranojnë këtë pjesë të bashkëjetesës me kafshët.
7. Afeksionin mund ta shprehin ndryshe
Jo të gjithë krijojnë të njëjtën lidhje emocionale me kafshët. Dikush mund të jetë jashtëzakonisht i kujdesshëm dhe empatik ndaj partnerit, familjes apo miqve, por të mos ndiejë nevojën për një kafshë në shtëpi.
Në fund, mosdëshira për të pasur kafshë shtëpiake nuk është tregues i drejtpërdrejtë i karakterit të keq apo mungesës së empatisë. Shpesh është thjesht pasqyrim i mënyrës së jetesës, kufijve personalë dhe asaj se sa përgjegjësi është i gatshëm të marrë një person. /Telegrafi/