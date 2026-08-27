NP "Ujësjellësi dhe kanalizime": Uji në Shkup është i sigurt për pije
NP "Ujësjellës dhe Kanalizime" informon se uji në Shkup është i sigurt për pije, pas kontrolleve të rregullta.
"Gjatë ditës së 26.08.2026, Sektori i Kontrollit Sanitar në NP Ujësjellës dhe Kanalizime Shkup mori: 44 mostra nga rrjeti i furnizimit me ujë të qytetit të Shkupit, nga të cilat 4 mostra janë nga seksioni i pusit Nerezi-Lepenc".
"Sipas rezultateve të analizave, të gjitha mostrat nga sistemi i furnizimit me ujë të qytetit të Shkupit përputhen me Rregulloren për kërkesat për sigurinë dhe cilësinë e ujit të pijshëm", informon NP "Ujësjellësi dhe kanalizimi".
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