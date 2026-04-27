Nokaut brutal: Arigon Avdimetaj e dërgon në “gjumë” bokserin serb
Boksieri Arigon Avdimetaj ka debutuar me fitore në arenën profesionale, atë në mënyrën më të mirë të mundshme – duke e nokautar brutalisht një boksier serb.
Në meçin e parë profesional, 21-vjeçari u përballë me serbin Momcilo Janjic, ku e kishte një mbështetje të madhe nga tifozët.
Me një goditje direkte në fytyrë, Avdimetaj e nokautoi brutalisht serbin, e më së miri për këtë flasin pamjet.
Kësisoj, Avdimetaj dëshmon se ka një të ardhme të madhe në boks, ku në debutim jep një paraqitje të këtij të niveli të lartë./Telegrafi/
