KRU Hidroregjioni Jugor njofton konsumatorët e Njësisë së Suharekës se, për shkak të sanimit të defektit në gypin fi 400 mm në stacionin e pompave te Pusi i Atit, ekipet e kompanisë janë angazhuar në terren për riparimin e sa më të shpejtë të këtij defekti.

Si pasojë e punimeve, do të ketë ndërprerje të furnizimit me ujë të pijshëm në këto zona:

  • Fshati Gelanc
  • Fshati Gjinoc
  • Fshati Leshan
  • Fshati Tërnje
  • Fshati Nepërbisht
  • Fshati Shirokë
  • Qyteti i Suharekës

KRU Hidroregjioni Jugor apelon te qytetarët për mirëkuptim dhe informon se furnizimi me ujë do të rikthehet menjëherë pas përfundimit të riparimeve. /Telegrafi/


