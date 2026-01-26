Njoftim për ndërprerje të furnizimit me ujë në Suharekë dhe fshatrat përreth
KRU Hidroregjioni Jugor njofton konsumatorët e Njësisë së Suharekës se, për shkak të sanimit të defektit në gypin fi 400 mm në stacionin e pompave te Pusi i Atit, ekipet e kompanisë janë angazhuar në terren për riparimin e sa më të shpejtë të këtij defekti.
Si pasojë e punimeve, do të ketë ndërprerje të furnizimit me ujë të pijshëm në këto zona:
- Fshati Gelanc
- Fshati Gjinoc
- Fshati Leshan
- Fshati Tërnje
- Fshati Nepërbisht
- Fshati Shirokë
- Qyteti i Suharekës
KRU Hidroregjioni Jugor apelon te qytetarët për mirëkuptim dhe informon se furnizimi me ujë do të rikthehet menjëherë pas përfundimit të riparimeve. /Telegrafi/
