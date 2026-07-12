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Pamjet e kamerave të sigurisë nga një kafene në qytetin ukrainas të Sumy-t kapën momentin kur njerëzit u ulën në dysheme ndërsa shpërthimet u dëgjuan aty pranë.

Kamerat e sigurisë treguan tre kënde të ndryshme nga vendi i ngjarjes, një jashtë dyqanit dhe dy brenda, transmeton Telegrafi.

Sapo shpërthimet ndaluan, njerëzit vrapuan brenda, ku klientët po prisnin në radhë pranë banakut.

Pesë persona u vranë, përfshirë një vajzë 13-vjeçare, dhe të paktën 30 të tjerë u plagosën kur bombat rrëshqitëse goditën qytetin verilindor të Sumy-t të shtunën, tha kryebashkiaku Artem Kobzar në Telegram.

Kjo nuk është hera e parë që forcat ruse kryejnë sulme mbi infrastrukturën civile dhe nuk zgjedh objektiva për të arritur qëllimin. /Telegrafi/


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