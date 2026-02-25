Një zgjedhje e thjeshtë që të kursen stres gjatë gjithë vitit
Sa herë që nisesh me veturë, planifikon destinacionin, orarin, shpenzimet. Por a e planifikon edhe të papriturën?
Sepse një defekt nuk pyet nëse je në pushime, në rrugë për në punë apo në udhëtim jashtë vendit. Dhe pikërisht këtu hyn APR.
E APR po e zhvendos mënyrën se si shoferët e shohin asistencën rrugore - jo si reagim kur ndodh problemi, por si pjesë të planit vjetor të sigurisë.
APR u jep shoferëve mundësinë të zgjedhin paketat që i përshtatet stilit të tyre të lëvizjes - qoftë për përdorim të përditshëm brenda qytetit apo për udhëtime më të gjata brenda dhe jashtë vendit.
Përmes shërbimeve bazë dhe atyre të avancuara, përfitoni:
Asistencë rrugore 24/7 në gjithë territorin brenda dhe jashtë vendit - mbështetje në çdo orë dhe në çdo lokacion,
Bartje të veturës në rast defekti apo aksidenti - pa u shqetësuar për koston e transportit deri te servisi,
Ndihmë për gomë të plasur apo bateri të zbrazur - zgjidhje të shpejtë në vendngjarje,
50% të riparimit - deri në vlera të caktuara sipas pakos së zgjedhur,
Opsione shtesë si rent a car, taxi apo akomodim - kur situata kërkon më shumë se një ndërhyrje të thjeshtë.
Këto nuk janë vetëm shërbime - janë zgjidhje konkrete që në raste të zakonshme mund të kushtojnë qindra euro.
Andaj, një abonim vjetor me APR është një kosto e kontrolluar dhe e parashikueshme, që ju mbron nga shpenzime të papritura që shpesh kalojnë qindra euro. Është një vendim i vogël financiar, por me ndikim të drejtpërdrejtë në qetësinë tuaj gjatë gjithë vitit.
Vetëm një telefonatë mjafton - pjesa tjetër menaxhohet nga ekipi i APR.
Sepse siguria nuk është luks. Siguria është përgjegjësi.
Mos prit momentin e papritur për ta kuptuar vlerën e saj.
Bëje vendimin e mençur tani me APR - dhe udhëto me qetësi në çdo kilometër.