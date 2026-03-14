Një vit nga tragjedia e Koçanit, Aliu falenderon institucionet shëndetësore vendore dhe ato evropiane për ndihmën e ofruar
Ministri i Shëndetësisë, Azir Aliu, në fjalimin e tij hapës në Konferencën Ndërkombëtare kushtuar "Aspektet dhe Zgjidhjet Institucionale dhe Klinike pas Zjarrit në Koçan - Një Vit Më Pas", iu referua përvojave të sistemit të kujdesit shëndetësor, që nga ndërhyrja fillestare dhe shpëtimi i jetëve njerëzore, deri te trajtimi, rehabilitimi dhe zgjidhjet sistemike që duhet ta bëjnë vendin tonë institucionalisht edhe më të përgatitur në të ardhmen.
"Dua të shpreh mirënjohjen time të veçantë për më shumë se 400 punonjës të kujdesit shëndetësor nga institucionet publike dhe private të kujdesit shëndetësor në vendin tonë, të cilët punuan me përkushtim, përqendrim dhe profesionalizëm të jashtëzakonshëm në ato ditë. Profesionalizmi, solidariteti dhe humanizmi juaj do të mbeten të paharrueshme. Në momentet kur çdo minutë nënkuptonte shpresë, ju ishit partnerë të vërtetë në luftën për çdo jetë njerëzore. Në ato ditë, një numër i madh pacientësh të plagosur rëndë u transportuan për trajtim jashtë vendit. Mirënjohje u takon edhe ekipeve mjekësore nga qendrat mjekësore të huaja. Kjo mbështetje tregoi se humanizmi, ekspertiza dhe solidariteti nuk kanë kufij në shpëtimin e jetëve njerëzore", tha Aliu.
Ai theksoi gjithashtu veprimin e koordinuar të shtabit kryesor të krizës, si dhe të shtabit të krizës në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Ministrinë e Brendshme, gjatë të cilit u vendos një nivel i lartë koordinimi dhe ndërveprimi ndërinstitucional.
Falë këtij organizimi, 115 pacientë u referuan në mënyrë të sigurt për trajtim në institucionet shëndetësore në të gjithë Evropën, në kushte ku çdo vendim duhej të ishte i shpejtë, i saktë, sepse ishte me rëndësi jetike.
'Ishte veçanërisht e rëndësishme të kuptohej se pasojat e një tragjedie të tillë nuk përfundojnë me lëndime fizike. Ato lënë gjurmë të thella psikologjike tek të lënduarit, familjet e tyre, por edhe tek i gjithë komuniteti. Prandaj, ne e trajtuam mbështetjen psikologjike dhe psikosociale si një pjesë integrale të reagimit shëndetësor. Përvoja nga Koçani zbuloi gjithashtu nevojën për të forcuar më tej kapacitetet e ekipeve tona mjekësore. Përmes bashkëpunimit, shkëmbimit të përvojave dhe trajnimeve jashtë vendit, ne duhet të vazhdojmë të forcojmë njohuritë dhe përgatitjen për trajtimin e djegieve të rënda, aksidenteve masive dhe rehabilitimit afatgjatë", tha Aliu.