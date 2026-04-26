Një tërmet goditi Zvicrën lindore dhe Lihtenshtajnin herët në mëngjes të dielën.

Sipas Shërbimit Sizmologjik Zviceran, tërmeti ndodhi pak para orës 4:30 të mëngjesit.

Epiqendra ishte afërsisht gjashtë kilometra në lindje të Walenstadt (Kantoni i St. Gallen), në jug të Liqenit të Konstancës. Ekspertët raportuan një magnitudë prej 3.8 ballë.

Por çfarë është bërë temë gjithashtu është fakti se ndonëse një tërmet me magnitudë 3.8 konsiderohet relativisht i dobët, megjithatë, ai u ndje nga një numër i madh njerëzish.

Kjo kryesisht për shkak të thellësisë së tij të vogël.

Në këtë drejtim, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi, ekspertët vlerësojnë se deri në 600,000 njerëz e ndjenë tërmetin.

Sipas Shërbimit Sizmologjik Zviceran, qindra raportime u morën menjëherë pas tërmetit.

Për fat të mirë, deri më tani nuk janë raportuar dëme të mëdha. Megjithatë, çarje të vogla në ndërtesa janë të mundshme.

Siç bëhet e ditur më tej, tërmeti u ndje edhe në rajonin e Liqenit të Konstancës. /Telegrafi/

