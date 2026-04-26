Një tërmet në Zvicër zgjoi shumë njerëz nga gjumi herët të dielën në mëngjes
Një tërmet goditi Zvicrën lindore dhe Lihtenshtajnin herët në mëngjes të dielën.
Sipas Shërbimit Sizmologjik Zviceran, tërmeti ndodhi pak para orës 4:30 të mëngjesit.
Epiqendra ishte afërsisht gjashtë kilometra në lindje të Walenstadt (Kantoni i St. Gallen), në jug të Liqenit të Konstancës. Ekspertët raportuan një magnitudë prej 3.8 ballë.
Por çfarë është bërë temë gjithashtu është fakti se ndonëse një tërmet me magnitudë 3.8 konsiderohet relativisht i dobët, megjithatë, ai u ndje nga një numër i madh njerëzish.
Kjo kryesisht për shkak të thellësisë së tij të vogël.
Në këtë drejtim, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi, ekspertët vlerësojnë se deri në 600,000 njerëz e ndjenë tërmetin.
Sipas Shërbimit Sizmologjik Zviceran, qindra raportime u morën menjëherë pas tërmetit.
Për fat të mirë, deri më tani nuk janë raportuar dëme të mëdha. Megjithatë, çarje të vogla në ndërtesa janë të mundshme.
Siç bëhet e ditur më tej, tërmeti u ndje edhe në rajonin e Liqenit të Konstancës. /Telegrafi/