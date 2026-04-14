Një polic nga Strumica mori 500 euro "për zgjidhje paqësore të një grindjeje"
Një oficer policie në Stacionin Policor të Strumicës, K.Sh., dyshohet për veprën penale “keqpërdorim i detyrës dhe autoritetit zyrtar” dhe ndaj tij një gjykatës i procedurës paraprake ka caktuar masa paraprake.
"Departamenti i Kontrollit të Brendshëm, i Kriminalsitikës dhe i Standardeve Profesionale pranë MPB-së ngriti kallëzim penal në PThP NKOK me procedurë të përshpejtuar kundër K.Sh., në vendin e punës polic në SP KP Strumicë, për shkak të bazave të dyshimit se ka kryer vepër penale "keqpërdorim i detyrës dhe autorizimit zyrtar" sipas nenit 353 të Kodit Penal, dhe gjykatësi i procedurës paraprake i janë caktuar masat e kujdesit.
I denoncuari K.Sh. më 11.04.2026 rreth orës 09:00, gjatë kryerjes së detyrave zyrtare, pas pranimit të mëparshëm të kallëzimit për shkeljen e rendit dhe qetësisë publike me sulm fizik që iu ngarkua për punë, e ka shfrytëzuar detyrën dhe autorizimin e tij zyrtar duke ndërmjetësuar midis palëve gjoja për një "zgjidhje paqësore" të ngjarjes, me ç'rast në mënyrë të paautorizuar ka kërkuar pagesën e parave.
Pjesëmarrësit në shkeljen e rendit dhe qetësisë publike, me ndërmjetësinë e K.Sh., janë marrë vesh që denoncuesi t'i paguajë të dëmtuarit një shumë prej 1000 eurosh për të hequr dorë nga kallëzimi, pas çka K.Sh. e ka rritur shumën me vetëdëshirë për 200 euro të tjera në emër të shpenzimeve të supozuara të procedurës.
Nga shuma totale prej 1200 eurosh, K.Sh. i ka paguar të dëmtuarit vetëm 700 euro, ndërsa 500 eurot e mbetura i ka mbajtur për vete, duke përfituar kështu dobi pasurore në mënyrë të kundërligjshme prej 500 eurosh. DKBKSP do të paraqesë propozim ndaj K.Sh. për inicimin e procedurës për shkelje të rendit të punës dhe disiplinës dhe do të vendosë masa të detyrueshme të largimit nga vendi i punës deri në përfundimin e procedurës disiplinore", thuhet në njoftimin e MPB-së./Telegrafi/