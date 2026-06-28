Një person gjendet pa shenja jete në Gjakovë
Një rast i vdekjes është raportuar në Gjakovë, ku një person është gjetur pa shenja jete në shtëpinë e tij.
Sipas Policisë së Kosovës, rasti ka ndodhur më 27 qershor 2026, rreth orës 09:55.
Menjëherë pas njoftimit, në vendin e ngjarjes kanë dalë njësitë përkatëse policore dhe ekipi mjekësor, i cili ka konstatuar vdekjen e viktimës.
Me vendim të prokurorit, trupi i pajetë i viktimës u është liruar familjarëve për ceremoninë mortore, ndërsa rasti është cilësuar si “hetim i vdekjes”. /Telegrafi/
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