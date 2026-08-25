Një nga gratë më të fuqishme në botë zbulon talentin e fshehur – befason të gjithë
Këtë herë vëmendjen nuk e mori me paraqitjen, por me diçka krejt tjetër që pak kush e priste
Ivanka Trump ka udhëtuar sërish me familjen për pushime, ku po i kushton kohë një prej hobive të saj të preferuara. Fotografitë nga aventura e fundit janë shpërndarë me shpejtësi në rrjetet sociale.
Ivanka Trump, vajza e presidentit amerikan Donald Trump, prej kohësh tërheq vëmendje për paraqitjet e saj publike, por së fundmi po befason edhe me aftësitë sportive.
Duket se ajo është adhuruese e aventurës dhe adrenalinës, pasi këtë verë po kalon shumë kohë duke bërë sërf.
Këtë herë talentin e saj e ka treguar gjatë pushimeve familjare në Kosta Rika, një destinacion që e viziton shpesh. Më herët kishte pushuar në Islandë, ndërsa tani duket se ka zgjedhur aventura në një klimë shumë më të ngrohtë, transmeton Telegrafi.
Në valë me dërrasën e sërfit
Ivanka shfrytëzoi valët për të treguar aftësitë e saj mbi një dërrasë të gjelbër sërfi, ndërsa gjatë gjithë kohës dukej se po argëtohej së bashku me instruktorin.
Ajo kishte veshur pjesën e sipërme të kostumit të zhytjes dhe pjesën e poshtme të zezë të rrobave të banjës, ndërsa flokët i kishte kapur në gërshet.
Fotografitë e tregojnë teksa përpiqet të ruajë ekuilibrin mbi valë dhe ia del mjaft mirë.
Në disa momente ajo bie nga dërrasa, por kjo nuk e pengon të ngrihet dhe të provojë përsëri.
Pushime familjare në Kosta Rika
Sipas mediave të huaja, Ivanka ndodhet në pushime së bashku me bashkëshortin e saj, Jared Kushner, dhe tre fëmijët e tyre.
Megjithatë, kësaj here nuk janë vetëm pamjet nga destinacioni tropikal që kanë tërhequr vëmendjen. Aftësia e saj në sërf është ajo që po komentohet më së shumti, duke treguar një anë më sportive dhe aventuriere të saj.
/Telegrafi/