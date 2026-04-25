Një nga golat më të shpejtë në historinë e futbollit u shënua në derbin e Irlandës
Shumë ndeshje elitare u luajtën të premten mbrëma në të gjithë Evropën, por ndoshta më interesantja nga të gjitha vjen nga Irlanda, në derbin e së cilës pamë një nga golat më të shpejtë në historinë e futbollit.
St. Patricks priti Bohemians në fushën e tyre në një derbi për vendin e parë në tabelë. Fillimi i ndeshjes nuk mund të kishte qenë më i mirë.
Pamë një gol në sekondën e tetë të ndeshjes, të shënuar nga mysafirët. Sapo topi filloi të lëvizte nga qendra, mysafirët ia kthyen topin portierit.
Ai e gjuajti topin te Douglas James-Taylor, i cili e dërgoi topin me gjoks në drejtim të Markuus Strods, i cili gjuajti në mënyrë të mrekullueshme nga distanca. Atij iu deshën vetëm tetë sekonda për të hapur rrjetën e ekipit vendas.
An incredible start for Bohemians in Inchicore, who have scored after EIGHT SECONDS 😮
Markuss Strods with a lovely finish for the visitors. pic.twitter.com/SkhAzweU7t
— League of Ireland (@LeagueofIreland) April 24, 2026
Ky është një nga golat më të shpejtë në historinë e futbollit. Goli i uruguaianit Ricardo Olivera, të cilin ai e shënoi pas vetëm 2.8 sekondash të ndeshjes së vitit 1998, konsiderohet më i shpejti.
Në atë rast, ai luajti për Rio Negro Capital dhe gjuajti direkt pasi mori një prekje topi nga qendra e fushës.
Në futbollin elitar, rekordi i Ligës Premier bie në sy, ashtu si edhe goli i Shane Long, gjithashtu në sekondën e tetë të ndeshjes në vitin 2019. Hakan Sukur, për shembull, është shënuesi i golit më të shpejtë në historinë e Kupës së Botës, duke e shënuar atë pas 11 sekondash në ndeshjen midis Turqisë dhe Koresë së Jugut në vitin 2002.
Naëaf Al-Abed shënoi një gol në Arabinë Saudite në vitin 2009 në vetëm 2.4 sekonda, por nuk është regjistruar si rekord sepse u shënua në një ndeshje jozyrtare, pra jo në futbollin profesional. /Telegrafi/