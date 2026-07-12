Një Mazda me 50 butona humbi një test shpërqendrimi të ekranit ndaj një Tesla me katër butona
Automjetet moderne janë të mbushura me ekrane më të mëdha, procesorë më të shpejtë dhe ndërfaqe që supozohet se janë më të zgjuara.
Megjithatë, sipas një testi të ri suedez, kryerja e detyrave të përditshme pas timonit në fakt po u merr shoferëve më shumë kohë sesa vetëm katër vjet më parë.
Nëse gjetjet janë përfaqësuese, kjo është paksa një njollë e zezë për dizajnerët e UX të infotainment. Megjithatë, disa nga metodologjitë këtu ia vlen të merren në konsideratë.
Publikimi suedez Vi Bilägare ribëri një test të shpërqendrimit të shoferit që e organizoi për herë të parë në vitin 2022, duke matur se sa kohë u duhej shoferëve për të kryer një sërë detyrash të zakonshme ndërsa mbanin shpejtësinë 110 km/orë në një aeroport të mbyllur.
Mesatarisht, ata përshkuan 813 metra para se të përfundonin, nga 756 metra katër vjet më parë. Kjo rezulton në afërsisht dy sekonda shtesë me të paktën një pjesë të fokusit të shoferit të tërhequr nga rruga.
Testi përfshinte katër veprime rutinë: ndezjen e ngrohësit të ulëseve duke rritur temperaturën e kabinës dhe aktivizimin e shkrirësit, ndërrimin e stacioneve të radios, rivendosjen e kompjuterit të udhëtimit dhe zbehjen e ndriçimit të instrumenteve ndërsa fikej ekrani qendror.
Shoferëve iu dha kohë të njiheshin paraprakisht me secilin automjet dhe çdo udhëtim ku ata dilnin nga korsia e tyre ose nuk arrinin të ruanin shpejtësinë përsëritej. Çdo detyrë u mat veçmas, duke filluar kur shoferi vendoste të dy duart në timon dhe duke përfunduar kur veprimi ishte përfunduar.
Dy shoferë drejtonin secilën makinë dhe kontrolli me zë u la jashtë sepse funksionet që trajton ndryshojnë shumë nga një model në tjetrin.
Testimi u zhvillua në Aeroportin e Lundës pranë Uppsalës nën qiell pjesërisht me re në 12 gradë Celsius, transmeton Telegrafi.
Studimi gjithashtu peshoi funksionalitetin e telefonit, funksionimin e ekranit me prekje ndërsa mbanin lloje të ndryshme dorezash, distancën e shikimit nga ekrani dhe përshtypjet e para nga një panel shoferësh që përfshinin një gamë të gjerë moshash.
Ndoshta rezultati më i spikatur është se vetë ekranet me prekje nuk duket se janë problemi. Këtë e vërteton Volvo XC60, i cili e përfundoi testin në vetëm 485 metra.
Rezultatet e tij sugjerojnë se UX në makinë është intuitiv, i shpejtë dhe i mirë në ndihmën e shoferëve për të ruajtur përqendrimin në rrugë.
Nga ana tjetër, dhe pothuajse po aq e habitshme, është një Volvo V60 i vitit 2016, i përdorur për të përfaqësuar një qasje vetëm me butona, i cili kishte nevojë për 863 metra për të përfunduar testin.
Mazda CX-60 pati edhe më keq. Ekrani i tij me prekje bllokohet në lëvizje, duke e lënë shoferin të varur nga kontrollet fizike, dhe përfundimi i detyrave zgjati 37 sekonda në 1,137 metra. Kabina gjithashtu kishte 50 butona, numri më i lartë në testin e vitit 2026.
Ndërfaqja e Teslës, e cila është pothuajse tërësisht e bazuar në ekran, u përmirësua midis dy testeve, por Mercedes shkoi në anën tjetër, duke kërkuar 15 sekonda më shumë për të përfunduar të njëjtat detyra.
Me fjalë të tjera, dizajni ka më shumë rëndësi sesa nëse butonat dhe çelësat janë fizikë apo të integruar në një ekran. Duke përjashtuar kontrollet konvencionale si çelësat e dritareve elektrike, Model Y ka vetëm katër butona, me funksione që përfshijnë rregullimin e pasqyrave dhe zgjedhjen e marsheve që trajtohen përmes ekranit.
Mercedes CLA i fokusuar në ekran mori 35 sekonda në përgjithësi, pjesërisht më pak nga një vonesë në fillim prej 19 sekondash nga zhbllokimi deri në pranimin e komandave nga ekrani, krahasuar me një Tesla që zgjohet në momentin që hapet dera.
Përzierja e çelësave dhe ekranit me prekje të Skodës shënoi distancën e dytë më të shkurtër me 542 metra, me shoferët e saj që i përfunduan detyrat në 18 sekonda.
Në Toyota Corolla Cross, një ekran i vendosur mirë u ul nga një rregullim i ndriçimit të instrumenteve i fshehur aq thellë në kompjuterin e udhëtimit saqë makina u rrotullua 580 metra para se të bëhej ndryshimi.
Vendosja e ekranit është përmirësuar të paktën, me XC60 që kërkon që shoferi të ulë shikimin 35 gradë kundrejt 56 gradëve të kërkuara nga shkelësi më i keq i vitit 2022, MG Marvel R, dhe ekrani i Nissan Qashqai është rritur nga nëntë inç në 12.3 që nga shfaqja e tij e fundit.
Megjithatë, studimi shkon vetëm deri diku për të vërtetuar pikën e tij. Një madhësi mostre prej dhjetë automjetesh vështirë se është një përfaqësim i plotë i grupit të kontrollit të industrisë automobilistike.
Njohja e automjetit, paraqitja e kabinës, kontrollet e timonit dhe madje edhe karakteristikat specifike që po testohen mund të ndikojnë në rezultate. Pavarësisht problemeve të mundshme, rezultatet që shohim këtu duken pothuajse tronditëse. /Telegrafi/