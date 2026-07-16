Një kompani në Beograd e themeluar nga ish-këshilltari i Vuçiqit është gjetur në qendër të një skandali që po trondit Izraelin
Firma beogradase e themeluar nga ish-këshilltari i presidenti serb Aleksandar Vuçiqit gjendet në qendër të një skandali që po trondit Izraelin.
Media izraelite e ka lidhur kompaninë e themeluar në Serbi nga Srulik Einhorn, i cili ishte gjithashtu këshilltar i presidentit serb Aleksandar Vuçiq, me skandalin "Qatargate" që ka tronditur Izraelin prej muajsh, transmeton Telegrafi.
Kompania serbe Insight Partners, në pronësi të izraelitit Srulik Einhorn, një bashkëpunëtor i ngushtë i kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu dhe një ish-këshilltar i partisë Likud, nuk gjeneroi asnjë të ardhur në vitin 2025 dhe e mbylli vitin financiar me një humbje prej rreth 190,000 dollarësh.
Kjo u raportua nga gazeta izraelite Haaretz, duke deklaruar se detajet e reja të hetimit për skandalin "Qatargate" tregojnë se kompania shërbeu si një kanal kyç për financimin e fushatës në favor të Katarit.
Sipas gazetës, kompania raportoi të ardhura prej rreth 2.5 milionë dollarësh dhe fitime prej 1.6 milionë dollarësh në vetëm tetë muaj të vitit 2024. Paratë, sipas hetuesve, erdhën nga lobisti amerikan Jay Futlik, i cili punonte për Katarin.
Haaretz raporton se kompania u themelua në kohën kur Einhorn filloi të punonte me Futlik, dhe se të ardhurat e saj praktikisht u zhdukën menjëherë pas përfundimit të fushatës, gjë që hetuesit e shohin si provë të mundshme se kompania është përdorur kryesisht për të transferuar paratë e Katarit.
Qëllimi - ndryshimi i perceptimit për Katarin
Sipas hetimit, fushata kishte dy qëllime kryesore: ta paraqiste Katarin në një dritë pozitive për shkak të rolit të tij në negociatat për lirimin e pengjeve nga Gaza, por edhe të dobësonte besimin në Egjipt si ndërmjetës në ato negociata.
Hetuesit pretendojnë se biznesmenët Gil Birger dhe David Saig, si dhe ish-zëdhënësi i Netanyahut, Eli Feldstein, morën pjesë në fushatë. Detyra e tyre ishte të përdornin kontaktet me gazetarët izraelitë për të dërguar mesazhe që i përshtateshin interesave të Katarit.
Sipas vlerësimeve të policisë, Futlik siguroi më shumë se tre milionë shekel (rreth një milion dollarë) për këtë operacion, ndërsa miliona të tjerë dyshohet se u transferuan përmes një kompanie në pronësi të biznesmenit Gil Birger.
Grupi WhatsApp dhe koordinimi me gazetarët
Haaretz shkruan se hetimi tregon se Birger nuk ishte vetëm një ndërmjetës në transferimin e parave, siç pretendonte më parë, por një nga organizatorët kryesorë të fushatës.
Hetuesit gjetën një grup WhatsApp që përfshinte Birger, Futlik dhe Feldstein, si dhe korrespondencë që tregon se ata planifikonin së bashku kontakte me gazetarët izraelitë.
Në një nga mesazhet, raporton gazeta, David Saig e pyet Feldstein:
"Çfarë mesazhi duam t'u lëmë shikuesve?"
Më vonë, pasi u transmetua një raport televiziv, Saig i dërgoi Feldstein një mesazh të shkurtër:
"Shkëlqyeshëm!"
Në një komunikim tjetër, Feldstein e prezantoi Saigun gazetarit si një "ish-burim sigurie", për ta bërë informacionin të dukej më i besueshëm.
Diskreditimi i synuar i Egjiptit
Një shembull që hetuesit veçojnë ka të bëjë me një përpjekje për të përhapur një histori në media rreth një kompanie egjiptiane që dyshohet se mori shumë para nga palestinezët për t'u tërhequr nga Rripi i Gazës.
Feldstein u përpoq t'i bindte gazetarët të publikonin historinë me mesazhin se "rreth 150 milionë dollarë u morën nga Gaza përmes një kompanie egjiptiane", por një gazetar refuzoi ta publikonte atë.
Kur një histori e ngjashme u botua më vonë në një media tjetër, Feldstein, sipas hetimit, i shkroi Saig se ata kishin kryer me sukses një "fushatë ndikimi në shkallë të plotë kundër Egjiptit".
Në seancën dëgjimore, Saig tha se donte të tregonte "ambivalencën e Egjiptit", domethënë se ushtria egjiptiane dyshohet se po ndihmonte Hamasin, ndërsa Kajro zyrtare ishte kundër kësaj.
Kur u pyet nga hetuesit nëse qëllimi ishte thjesht të përcillte një mesazh të caktuar, pavarësisht fakteve, ai u përgjigj se punonte për Feldstein dhe Birger. Afera lidhet edhe me "BibiLeaks".
Haaretz kujton se bashkëpunimi midis Einhorn dhe Futlik u ndërpre në fund të vitit 2024, pas arrestimit të Eli Feldstein në aferën "BibiLeaks".
Në atë rast, Feldstein dyshohet se i ka dhënë qëllimisht dokumente ushtarake konfidenciale gazetës gjermane Bild, me qëllim që të ndikojë te publiku izraelit gjatë negociatave për pengjet në Gaza.
Avokatët e lobistit amerikan Jay Futlik thanë se klienti i tyre është një "hebre amerikan që e do Izraelin" dhe se që nga 7 tetori 2023, ai ka punuar për të ndihmuar familjet e pengjeve dhe për të forcuar marrëdhëniet SHBA-Izrael.
Avokati mbrojtës David Saig pretendon se raporti "nuk pasqyron atë që ndodhi vërtet dhe është larg realitetit", ndërsa avokatët e Eli Feldstein deklarojnë se paratë që ai mori përfaqësonin "kompensim për punën që kreu në zyrën e kryeministrit" dhe se të gjitha mesazhet mediatike që ai përcolli ishin pjesë e detyrave të tij zyrtare.
Einhorn ka qenë i pranishëm në Serbi që nga viti 2020
Sipas BIRN, Srulik Einhorn ka qenë i pranishëm në Serbi që nga fushata zgjedhore e vitit 2020, kur, siç u tha, ai ishte i angazhuar në fushatat e presidentit serb Aleksandar Vuçiq.
Emri i tij u bë i njohur publikisht pas publikimit të një fotoje nga selia zgjedhore e SNS pas zgjedhjeve të vitit 2020, në të cilën ai feston fitoren zgjedhore me bori së bashku me Ministrin e atëhershëm të Financave Sinisha Mali.
BIRN dhe Haaretz më vonë, duke cituar dokumente nga afera "Catargate", njoftuan se Einhorn punoi në një fushatë që synonte ta paraqiste Vuçiqin si një burrë shteti me reputacion ndërkombëtar dhe një ndërmjetës në konfliktet botërore, ndërsa Serbia gjatë sundimit të tij u paraqit si një vend që po bëhej një faktor politik dhe ekonomik gjithnjë e më i rëndësishëm në skenën globale.
Kompania kontroverse
Në prill të vitit 2024, Einhorn themeloi firmën konsulente Insight Partners në Serbi. Kompania është e regjistruar në adresën në rrugën Sanja Zhivanoviq në Senjak, me një kapital themelues prej 1,000 dinarësh.
Einhorn është i listuar në faqen e internetit të Agjencisë së Regjistrave të Biznesit si drejtor i kompanisë, dhe nuk ka informacion në lidhje me punonjës të tjerë ose informacion kontakti.
Avokati i Einhorn hodhi poshtë pretendimet se kompania e tij është përdorur për të fshehur flukset e parave.
"Insight Partners është një kompani e regjistruar që vepron dhe raporton në përputhje me ligjin. Të gjitha aktivitetet janë raportuar tek autoritetet përkatëse dhe të gjitha taksat janë paguar. Pretendimi se mungesa e një ndërmjetësi të huaj tregon paligjshmëri thjesht nuk ka kuptim", tha avokati i Einhorn.
Policia izraelite e shpalli Einhorn një kriminel në arrati dhe ai u mor në pyetje në Beograd për shkak të çështjes Cathargate.
Media izraelite raportoi në prill 2026 se prokuroria nuk kishte arritur të siguronte ekstradimin e Einhorn nga Serbia, duke e komplikuar më tej procedurën kundër të dyshuarve të tjerë. /Telegrafi/