Një këshillë nga një i panjohur i sjell burrit 100,000 dollarë në lotari
Një burrë nga Maryland mori këshillën e një të panjohuri në një dyqan ushqimesh dhe bleu një biletë lotarie me vlerë 100,000 dollarë.
Burri tha se e kishte gërvishtur biletën disa orë më vonë dhe zbuloi se kishte fituar një çmim prej 100,000 dollarësh.
"Ai nuk mund ta besonte", tha gruaja e fituesit, e cila e shoqëroi atë për të marrë paratë e tij.
Paratë e çmimit do të shkojnë për të paguar automjetet e çiftit dhe për të kursyer për të ardhmen. /Telegrafi/
