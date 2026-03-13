Një burrë nga Maryland mori këshillën e një të panjohuri në një dyqan ushqimesh dhe bleu një biletë lotarie me vlerë 100,000 dollarë.

Burri tha se e kishte gërvishtur biletën disa orë më vonë dhe zbuloi se kishte fituar një çmim prej 100,000 dollarësh.

"Ai nuk mund ta besonte", tha gruaja e fituesit, e cila e shoqëroi atë për të marrë paratë e tij.

Paratë e çmimit do të shkojnë për të paguar automjetet e çiftit dhe për të kursyer për të ardhmen. /Telegrafi/

Interesante Fun