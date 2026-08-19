Një gabim i zakonshëm në mëngjes është arsyeja pse keni uri në orën 11 të mëngjesit
Nëse jeni rregullisht të uritur deri në mes të mëngjesit, problemi mund të jetë mëngjesi juaj.
Nutricionistët theksojnë se njerëzit që ndihen të uritur rreth orës 11 të mëngjesit shpesh u mungon një element kyç në vaktin e tyre të parë.
Shumë mëngjese të njohura janë të pasura me karbohidrate, por të pakta me lëndë ushqyese që ju mbajnë të ngopur.
Rregulli i 30 sekondave për të kontrolluar mëngjesin
Kjo është arsyeja pse shumë njerëz hanë ushqime të lehta vetëm disa orë pasi kanë ngrënë, edhe nëse mëngjesi i tyre duket i bollshëm. Në vend që të ulin kaloritë ose të anashkalojnë vaktet, nutricionistët këshillojnë të bëjnë ndryshime të vogla që mund të bëjnë një ndryshim të madh.
Nutricionisti Oliver Goble rekomandon një metodë që ai e quan "kontrolli i mëngjesit". Është një proces që zgjat më pak se 30 sekonda dhe përbëhet nga tre pyetje të thjeshta që duhet t'i bëni vetes para se të hani.
"Njerëzit shpesh mendojnë se janë të uritur sepse nuk kanë ngrënë mjaftueshëm, por problemi është më shpesh një mëngjes i pabalancuar. Nëse merrni disa sekonda dhe kontrolloni se çfarë keni në pjatë, mund të përgatisni një vakt që do t'ju mbajë të ngopur për shumë më gjatë", tha Goble.
Kontroll i mëngjesit në tre hapa
Pyetja e parë që Goble këshillon është: "Ku është proteina?" Ai shpjegon se proteina ngadalëson tretjen dhe është një nga lëndët ushqyese që lidhen më fort me ndjenjën e ngopjes.
Një pyetje tjetër është: "Ku është fibra?" Goble shpjegon se ushqimet si tërshëra, manaferrat, buka integrale, frutat e freskëta dhe farat e pasura me fibra i shtojnë vëllim një vakti dhe ndihmojnë në ruajtjen e niveleve të qëndrueshme të energjisë.
Pyetja e fundit është: "A do të më ngopë kjo realisht deri në drekë?" Goble thotë se nëse mëngjesi juaj përbëhet kryesisht nga sheqer ose karbohidrate të rafinuara, ka të ngjarë të keni uri shumë më shpejt nga sa prisni.
"Nuk keni nevojë për një mëngjes të përsosur ose ushqime të shtrenjta. Qëllimi është thjesht të përfshini një ekuilibër të proteinave, fibrave dhe yndyrnave të shëndetshme sa herë që të jetë e mundur, pasi këto lëndë ushqyese punojnë së bashku për t'ju mbajtur të ngopur", tha ai.
Ndryshime të vogla për një ndryshim të madh
Rregullimet e thjeshta mund ta bëjnë mëngjesin dukshëm më të ngopur pa shumë përpjekje. Për shembull, shtimi i kosit grek dhe i manave në drithëra, spërkatja e arrave mbi qull, zgjedhja e bukës integrale në vend të bukës së bardhë ose shtimi i vezëve mund të ndihmojë në krijimin e një vakti të ekuilibruar, thotë Goble.
"Kur mëngjesi ju mban të ngopur për më gjatë, natyrshëm do të mendoni më pak për ushqimin gjatë gjithë pjesës tjetër të mëngjesit. Është një zakon i vogël i përditshëm, por me kalimin e kohës mund të ketë një ndikim çuditërisht të madh", shtoi ai.