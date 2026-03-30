Një 50-vjeçar arrestohet në Prizren pas shtatë urdhër-arresteve aktive
Një 50-vjeçar është arrestuar dje, më 29.03.2026, në Prizren, pasi ka qenë në kërkim dhe ndaj tij ka pasur shtatë udhër-arreste aktive.
“I njëjti ka qenë në kërkim dhe ka pasur shtatë (7) urdhër-arreste aktive. Ai është i dënuar me një vit e dy muaj e gjysmë burg efektiv, me vendim të plotfuqishëm të Gjykatës Themelore në Prizren. I arrestuari është dënuar për veprën penale “Mashtrim” sipas nenit 323 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK)”- njoftoi Policia më 30.03.2026.
Ndërsa është bërë e ditur se pas arrestimit, E.S. fillimisht është dërguar në stacionin policor në Prizren dhe më pas është dërguar në burg për vuajtjen e dënimit.