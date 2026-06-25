Nisin punimet për sanimin e dëmtimeve në kyçjen e Mazgitit
Kanë nisur punimet për sanimin e dëmtimeve në segmentin rrugor të kyçjes në Mazgit, ka njoftuar autoriteti përgjegjës për infrastrukturën rrugore.
Sipas njoftimit, punimet do të zhvillohen me intensitet të lartë gjatë ditës së sotme dhe nesër, ndërsa asfaltimi i këtij segmenti është planifikuar të realizohet më 27 qershor 2026.
“Kanë filluar punimet për sanimin e dëmtimeve në pjesën e kyçjes në Mazgit. Këto punime me një intensitet të lartë do të zhvillohen sot dhe nesër, ndërsa më 27 qershor 2026 pritet të bëhet asfaltimi i kësaj pjese të rrugës”, thuhet në njoftim.
Gjatë periudhës së punimeve, në këtë segment priten kufizime të përkohshme në qarkullimin rrugor.
Autoritetet kanë kërkuar mirëkuptim nga qytetarët dhe pjesëmarrësit në trafik, duke i inkurajuar që të shfrytëzojnë rrugë alternative për të shmangur vonesat dhe ngarkesat në komunikacion.
Po ashtu, është apeluar që shoferët të respektojnë sinjalizimin rrugor dhe udhëzimet e personelit në terren, me qëllim garantimin e sigurisë gjatë zhvillimit të punimeve.
Në fund, autoritetet kanë falënderuar qytetarët për bashkëpunimin dhe mirëkuptimin deri në përfundimin e punimeve dhe sanimin e plotë të dëmtimeve në këtë segment rrugor. /Telegrafi/