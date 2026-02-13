Nis puna për riemërtimin e rrugëve në Tetovë
Zëvendëskryetari i komunës, Albi Qamili, ka njoftuar se ka nisur puna për riemërtimin e rrugëve të qytetit.
Qamilii njëkohësisht është emëruar kryetar i këtij grupi.
Qamili njoftoi se në ditën e parë të angazhimit ka pranuar dokumentacionin dhe materialet nga grupi paraprak, duke u njohur në detaje me punën e deritanishme.
Ai theksoi se procesi do të vazhdojë mbi bazën e punës së kryer, por edhe duke marrë parasysh propozimet e ardhura nga qytetarët.
“Emrat e rrugëve në Tetovë duhet të reflektojnë identitetin dhe realitetin e qytetit”, theksoi Qamili.
Sipas tij, synimi është që ky proces të përmbyllet sa më shpejt dhe me një qasje gjithëpërfshirëse.
Top Lajme
Jobs
Deals