Nikolloski: Sistemi i ri me një sportel do të ofrojë shërbime nga 15 institucione për procedura më efikase për importin, eksportin dhe tranzitin e mallrave
Sistemi Kombëtar i Sportelit të Vetëm është një nga projektet më të rëndësishme për digjitalizimin dhe modernizimin e procedurave për importin, eksportin dhe tranzitin e mallrave. Qëllimi i tij është të sigurojë një platformë të vetme elektronike përmes së cilës kompanitë do të jenë në gjendje të zbatojnë procedurat ligjore që lidhen me tregtinë e jashtme më shpejt dhe me efikasitet, tha sot Zëvendëskryeministri, Aleksandar Nikoloski, në seancën e kryesuar nga Komiteti për Menaxhimin e Sistemit Kombëtar të Sportelit të Vetëm.
Komiteti konfirmoi përfundimin me sukses të procedurës së tenderit, si dhe informacionin mbi lidhjen e Marrëveshjes me ofertuesin më të favorshëm për dorëzimin dhe instalimin e sistemit të ri të sportelit të vetëm NES.
Sipas Marrëveshjes, Konsorciumi i përzgjedhur ka detyrimin ta funksionalizojë sistemin dhe ta vërë në funksion deri në fund të vitit 2027. Ky softuer nënkupton që në të ardhmen të gjitha lejet për import, eksport dhe tranzit, si dhe pagesa, do të kryhen elektronikisht në një pikë të vetme.
Qëllimi i reformës është të lehtësojë tregtinë duke përmirësuar proceset e aplikimit dhe lëshimit, duke arritur shkëmbim të dhënash midis të gjitha institucioneve në nivel kombëtar, bashkëpunim më të mirë dhe aktivitete të koordinuara brenda këtij sistemi.
"Republika e Maqedonisë është pjesë e projektit për lehtësimin e transportit dhe tregtisë në vendet e Ballkanit Perëndimor, ku një nga komponentët është zbatimi i këtij Sistemi Kombëtar me një Sportel të Vetëm, që nënkupton zëvendësimin e plotë të sistemit aktual për menaxhimin e lejeve për import, eksport dhe tranzit të mallrave me një sistem të ri", tha Nikollovski.