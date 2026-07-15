Nikolloski: Rruga Tetovë–Prizren dhe autostrada Shkup–Bllacë në fokus të projekteve infrastrukturore
Ministri i Transportit dhe Lidhjeve, Aleksandar Nikolloski, tha sot se dinamika e ndërtimit të rrugës Tetovë-Prizren po vijon sipas planit dhe se faza e ardhshme është ajo e financimit dhe tunelit ndërkufitar.
"Jam i kënaqur nga dinamika e deritanishme për ndërtimin e rrugës ndërshtetërore nga Tetova deri në Prizren, ndërsa në fazën e ardhshme do të shkojmë në financim. Një nga lidhjet midis Maqedonisë dhe Kosovës, po shkon mirë. Një komision ndërdikasterial është formuar në kuadër të Ndërmarrjes Publike për Rrugët Shtetërore, i cili po punon në përgatitjen e dokumentacionit të nevojshëm, të cilin po e përgatit Fakulteti i Ndërtimtarisë. Në pjesën relativisht më të lehtë të projektit, puna është përfunduar, megjithëse projekti është mjaft i ndërlikuar. Tani, janë kërkuar të dhëna nga Fakulteti i Ndërtimtarisë në lidhje me tunelin ndërkufitar sepse ideja është të lidhen dy vendet me një tunel ndërkufitar. Janë kërkuar të dhëna edhe nga Republika e Kosovës sepse tuneli do të fillojë në territorin tonë dhe do të përfundojë në territorin e Republikës së Kosovës, dhe pas marrjes së të dhënave, Fakulteti i Ndërtimtarisë do të fillojë projektimin e zgjidhjes së tunelit", tha Nikolloski.
Ai shtoi se për nga rëndësia infrastrukturore dhe ndërlikimet, projekti pritet të jetë i kushtetueshëm.
"Gjithashtu kemi formuar një komision ndërshtetëror me përfaqësues nga të dy vendet për zhvillimin e këtij projekti. Komisioni përfshin përfaqësues nga Ministria e Transportit, NPRRSH dhe Qeveria e Republikës së Kosovës. Në takimin tim të fundit me ministrin në Selanik, i cili ishte tre javë më parë, diskutuam për këtë projekt të rëndësishëm dhe përcaktuam aktivitete të përbashkëta. Projekti po zhvillohet me ritëm të mirë dhe duhet të dihet se ky është një projekt jashtëzakonisht i ndërlikuar sepse terreni në të dyja anët është i ndërlikuar. Po flasim për Malin e Sharrit dhe duhet të pritet që ky do të jetë një projekt i kushtueshëm”,deklaroi mes tjerash NIkolloski.
Në mbledhjen e sotme të Kuvendit, Nikolloski paralajmëroi ndërtimin e një autostrade të re nga Bukojçani deri në Kërçovë dhe do të lidhet me autostradën Ohër – Kërçovë, projekt i cili, siç tha ai mori përkrahje nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim.
Para deputetëve në Kuvend, NIkolloski përkujtoi se është nënshkruar marrëveshje për ndërtimin e autostradës Shkup – Bllacë.