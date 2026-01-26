Nikolloski: Bllokada është në kohën e duhur, vendet e Shengenit duhet të gjejnë zgjidhje
Ky paralajmërim vjen në një moment të duhur dhe besoj se shkurti dhe marsi duhet të shfrytëzohen në maksimum dhe se vendet anëtare të zonës Shengen duhet të gjejnë një zgjidhje, tha sot zv. kryeministri dhe ministri i Transportit Aleksandar Nikolloski, i cili në pikën kufitare Bllacë u dha mbështetje të plotë transportuesve të cilët, së bashku me kolegët e tyre nga Ballkani Perëndimor, filluan një bllokadë shtatëditore duke kërkuar një zgjidhje për të dhënat elektronike të qëndrimit në zonën Shengen në përputhje me rregullin 90/180-ditor nga prilli i këtij viti.
"Në parim, ekzistojnë tre zgjidhje të mundshme. Zgjidhja e parë është shtyrja e zbatimit të sistemit të ri elektronik për regjistrimin e transportuesve. Zgjidhja e dytë është rritja e numrit të ditëve që transportuesit mund të kalojnë në zonën Shengen - të paktën në 250 ditë, të shpërndara në mënyrë të përshtatshme në cikle, në vend të 90 ditëve aktuale në 180. Zgjidhja e tretë është trajtimi i shoferëve dhe transportuesve profesionistë jo si turistë, por si profesionistë.
Kjo mund të rregullohet përmes rregullave të veçanta ose përmes vizave të punës, siç bën aktualisht Zvicra, gjë që do t'u lejonte atyre tranzit të lirë nëpër vendet e Shengenit", tha Nikolloski.
Çdo gjë në kundërshtim me këtë, tha Nikolloski, do të kishte pasoja serioze, jo vetëm për ekonominë e Maqedonisë dhe rajonit, por edhe për ekonominë evropiane./Telegrafi/