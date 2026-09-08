Nikolloski: Autostrada Ohër-Kërçovë do të përfundojë në gjysmën e parë të vitit 2027
Autostrada dhjetëravjeçare Ohër-Kërçovë do të jetë gati në gjysmën e parë të vitit 2027, njoftoi sot Ministri i Transportit dhe Lidhjeve, Aleksandar Nikolloski.
Ai premtoi se pjesa më e vështirë nga Preseka në Kërçovë, përkatësisht afërsisht pjesa Izvor-Vërbjan, me gjatësi rreth 10 kilometra, do të vihet në funksion në muajt e ardhshëm. Ekziston tuneli i Presekës, disa galeri, ura dhe viadukte, Kërçovë-Ohër është në ndërtim e sipër që nga viti 2014. Nga 374 milionë euro fillestare, kostoja e autostradës mund të arrijë në 760-770 milionë euro.
“Autostrada Ohër-Kërçovë po ndërtohet intensivisht. Seksioni deri në aeroport është përfunduar tashmë dhe në aeroport mund të arrihet me autostradë, duke arritur në një kryqëzim të ri që është rregulluar bukur. Po punojmë intensivisht për përfundimin e autostradës.
Seksioni më i vështirë do të hapet në muajt në vijim, dhe pres që e gjithë autostrada të hapet gjatë gjysmës së parë të vitit të ardhshëm, dhe sigurisht që po vazhdojmë të punojmë në seksionet e mbetura, që do të lidhen me Shkupin dhe aeroportin e Shkupit,” deklaroi Aleksandar Nikolloski.