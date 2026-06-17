Ngushtica e Hormuzit do të hapet menjëherë, thotë Trump
Donald Trump ka deklaruar se Strait of Hormuz do të rihapet menjëherë, duke e lidhur këtë zhvillim me një marrëveshje të mundshme mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit.
Deklarata u bë gjatë samitit të G7 në Francë, ku presidenti amerikan u shfaq para mediave së bashku me kryeministrin indian, Narendra Modi.
Para konferencës për shtyp, ai shkroi në platformën Truth Social se pjesa më e rëndësishme e diskutimeve lidhet me garancinë që Irani nuk do të pajiset me armë bërthamore dhe me rihapjen e menjëhershme të Ngushticës së Hormuzit.
“Shumica e njerëzve donin të flisnin për faktin se Irani nuk do të ketë armë bërthamore dhe se Ngushtica e Hormuzit do të hapet menjëherë”, deklaroi 80-vjeçari.
Më herët, presidenti amerikan kishte thënë se rruga strategjike detare do të hapet brenda disa ditësh.
Një memorandum mirëkuptimi mes SHBA-së dhe Iranit pritet të nënshkruhet të premten, çka sugjeron se Trump mund t’i jetë referuar rihapjes pas arritjes së marrëveshjes.
Ngushtica e Hormuzit është një nga rrugët më të rëndësishme energjetike në botë, përmes së cilës kalon një pjesë e madhe e eksporteve globale të naftës dhe gazit. Çdo tension në këtë zonë ka ndikim të drejtpërdrejtë në tregjet ndërkombëtare të energjisë.
Deklaratat e Trumpit vijnë në një kohë kur Shtetet e Bashkuara dhe Irani po përpiqen të arrijnë një marrëveshje që lidhet me çështjen bërthamore dhe sigurinë në rajonin e Lindjes së Mesme. /Telegrafi/