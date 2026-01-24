Partia për Veprim Demokratik ka publikuar tekstin e propozim Ligjit të kongresistit, Keith Self që u miratua në Komisionin për Politikë të Jashtme e përmes së cilit adresohet diskriminimi ndaj shqiptarëve në Luginë nga Serbia.

Ata kanë paraqitur gjithë rrjedhën nga fillimi e deri të miratimi i këtij projektligji.

Pika A thotë se “Jo më vonë se 180 ditë pas datës së hyrjes në fuqi të këtij ligji, Sekretari i Shtetit duhet të përgatisë dhe t’ia dorëzojë Komisionit për Punë të Jashtme një raport mbi trajtimin e pakicave etnike në Serbi, i cili duhet të përfshijë vlerësim për çështjet e mëposhtme”.

Sipas këtij dokumenti të publikuar nga Partia për Veprim demokratik aty vijohet me çështjen e pasivizimit të adresave.

Këto janë të gjitha pikat e propozim ligjit që u votua ditë më parë në Kongres.

Kamberi: SHBA-ja kërkon përgjegjësi nga Beogradi për diskriminimin e shqiptarëve në Luginë

1. Çaktivizimi i vendbanimeve të regjistruara, i njohur si “pasivizim” i adresave nga autoritetet qeveritare të Serbisë, që u përkasin shqiptarëve etnikë në Luginën e Preshevës (e njohur gjithashtu si “Lugina e Preshevës”, “Presheva Valley” ose “Presevo Valley”).

2. Nëse një praktikë e tillë, nëse konfirmohet, po i pengon shqiptarët etnikë të rinovojnë dokumentet e identitetit dhe të ushtrojnë të drejta themelore që kërkojnë identifikim, siç është votimi.

3. Nëse Serbia shpërfill integrimin proporcional të shqiptarëve etnikë në institucionet shtetërore dhe institucionet e tjera publike.

4. Nëse Serbia neglizhon ose refuzon të njohë diplomat dhe gradat e fituara në Kosovë nga shqiptarët që jetojnë në Luginën e Preshevës.

5. Nëse Serbia kufizon ose ndalon përdorimin e gjuhës shqipe në institucionet publike në çdo nivel ose në dokumentet personale, përfshirë dokumentet e identitetit, patentat e shoferit, kartelat shëndetësore, certifikatat e lindjes, martesës ose vdekjes, veçanërisht në komunat e Serbisë ku shumica e banorëve janë shqiptarë.

6. Nëse Serbia po pengon ose vështirëson furnizimin e rregullt dhe në kohë me tekste shkollore në gjuhën shqipe për nxënësit shqiptarë etnikë në Luginën e Preshevës.

7. Nëse Serbia kundërshton në mënyrë aktive ose shpërfill integrimin proporcional të shqiptarëve etnikë në institucionet shtetërore ose institucionet e tjera publike.

8. Nëse Serbia u ndan komuna­ve me shumicë shqiptare fonde të ulëta nga buxheti qendror në krahasim me komunat me shumicë serbe, dhe nëse këto fonde janë të mjaftueshme për t’u mundësuar qeverive lokale mirëmbajtjen ose ndërtimin e infrastrukturës së re apo ofrimin e shërbimeve të tjera publike të nevojshme për banorët lokalë.

9. Nëse Serbia shtyp ose kufizon përdorimin e simboleve që përbëjnë pjesë të identitetit etnik.

10. Nëse Serbia përdor policinë ose forcat e tjera të zbatimit të ligjit për të marrë në pyetje, kërcënuar ose frikësuar shqiptarët etnikë lokalë pa arsye ose procedurë të rregullt ligjore.

11. Niveli i mbështetjes që Serbia ofron për mediat, shtypin ose aktivitetet kulturore në gjuhën shqipe.

12. Shqyrtimi nga ana e Serbisë për zbatimin e shërbimit të detyrueshëm ushtarak për shqiptarët etnikë.

13. Nëse Serbia ndërmerr masa për të rritur qëllimisht varfërinë ose për ta bërë jetën të paqëndrueshme për shqiptarët etnikë në Luginën e Preshevës.

Tutje, sipas Partisë për Veprim Demokratik, raporti duhet të dorëzohet në formë jo të klasifikuar, por mund të përmbajë një shtojcë të klasifikuar, nëse është e nevojshme.


