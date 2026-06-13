Nga një bankë raportohen 225 monedha 2-euroshe false
Policia e Kosovës bën të ditur se një zyrtar i një banke ka raportuar se janë identifikuar 225 monedha dy euroshe false.
Rasti ka ndodhur të premten në rrugën “Luan Haradinaj” në Prishtinë.
“Ankuesi mashkull kosovar përfaqësuese i bankës, ka raportuar se janë identifikuar 225X2 monedha metalike të cilat dyshohet të jenë të falsifikuara”, thuhet në raport.
Policia njofton se të hollat e dyshuara janë sekuestruar për procedim të mëtutjeshëm. /Telegrafi/
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