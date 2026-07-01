Nga 1 tetori, në Maqedoni organet do të dhurohen pas vdekjes me firmën e një mjeku familjar
Aktualisht, kemi 168 pacientë që presin për një veshkë, 37 pacientë që presin për një zemër, 12 për një mëlçi dhe 23 për kornea. Prandaj, zgjidhja e re ligjore për dhurimin e organeve është një hap i madh përpara për sistemin shëndetësor në vend. Kjo u theksua sot nga Ministri i Shëndetësisë Azir Aliu në një konferencë për shtyp kushtuar transplantimit.
Aliu theksoi se po përfundon një nga proceset më humane, më të guximshme dhe më të suksesshme të kryera në sektorin e shëndetësisë.
"Me miratimin e ndryshimeve në Ligjin për Heqjen dhe Transplantimin e Pjesëve të Trupit të Njeriut për Qëllim Trajtimi, shteti ka bërë një hap të fortë përpara. Nga një temë që jetoi për shumë kohë nën velin e frikës dhe një temë që u diskutua në korridoret e spitaleve, kemi arritur të krijojmë një temë që diskutohet publikisht, me përgjegjësi dhe me dinjitet. Dhurimi i organeve sot është një temë besimi, vullneti personal, solidariteti dhe pjekurie të shoqërisë sonë", tha ai.
Ai shtoi se ky proces nuk filloi në Kuvend, as nuk përfundon me miratimin e ligjit.
"Filloi me vendimin për t'u bërë publik. Me fushatën "Dhurimi i organeve i jep kuptimin më të lartë njerëzimit", me video të mjekëve dhe ekipeve mjekësore, me forume, me fjalime publike dhe me mesazhe që shpjegonin dimensionin njerëzor të të qenit dhurues organesh. Ne nuk donim që qytetarët të dëgjonin vetëm për procedurat. Ne donim që ata të kuptonin se pas çdo transplantimi ka jetë njerëzore, familje që presin dhe shpresë që nuk duhet të lihen pa mbështetje sistemike", shtoi ai.
Pikërisht këtë, tha ai, bëjnë këto ndryshime ligjore./Telegrafi/