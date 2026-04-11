Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu tha se fushata ushtarake kundër Iranit "nuk ka mbaruar ende", ndërsa SHBA-të dhe Irani zhvillojnë negociata për armëpushim në Pakistan në një përpjekje për t'i dhënë fund luftës.

“Fushata nuk ka mbaruar ende, por tashmë mund të thuhet qartë - kemi arritur rezultate historike”, tha Netanyahu në hebraisht në një deklaratë televizive të shtunën në mbrëmje, shkruan CNN.

Në një fjalim 13-minutësh që dukej se i drejtohej një audience vendase, Netanyahu renditi ato që ai i quajti arritjet kryesore të Izraelit gjatë luftës, duke përfshirë vrasjen e udhëheqjes së lartë të Iranit dhe shkatërrimin e aftësive të tij bërthamore dhe raketore.

Duke vënë në dukje rezervat e uraniumit të pasuruar shumë të Iranit, Netanyahu tha se ato do të hiqen ose me anë të një marrëveshjeje ose “me mjete tjera”.



“Irani po lutet për një armëpushim”, pohoi Netanyahu.

“Regjimi i terrorit është dobësuar thellësisht. Ata po luftojnë për mbijetesën e tyre”, vazhdoi ai.

Netanyahu tha gjithashtu se kishte miratuar bisedime të drejtpërdrejta me Libanin, të cilat do të zhvillohen në Uashington javën e ardhshme.

Ai tha se çdo marrëveshje duhet të përfshijë çarmatimin e Hezbollahut dhe të jetë një marrëveshje e vërtetë paqeje "që do të zgjasë për breza". /Telegrafi/

