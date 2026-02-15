Netanyahu thotë se i gjithë uraniumi i pasuruar 'duhet të largohet nga Irani'
Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka thënë të dielën se çdo marrëveshje midis Shteteve të Bashkuara dhe Iranit duhet të përfshijë heqjen e të gjithë uraniumit të pasuruar nga Irani, si dhe aftësinë e Teheranit për të pasuruar më shumë.
Komentet e tij erdhën ndërsa ministri i Jashtëm i Iranit, Abbas Araghchi, u nis për në Zvicër të dielën për raundin e dytë të bisedimeve të rinovuara bërthamore me Shtetet e Bashkuara më vonë këtë javë.
Në një fjalim në Jerusalem, Netanyahu theksoi se çdo marrëveshje duhet të përfshijë disa elementë.
"E para është që të gjitha materialet e pasuruara duhet të largohen nga Irani".
"E dyta është se nuk duhet të ketë aftësi pasurimi... çmontoni pajisjet dhe infrastrukturën që ju lejon të pasuroni që në fillim".
E treta, tha ai, ishte zgjidhja e çështjes së raketave balistike.
Duke cituar dy burime të njohura me çështjen, CBS News raportoi të dielën se presidenti i SHBA-së, Donald Trump, i tha Netanyahut gjatë takimit të tyre në Florida në dhjetor se ai do të mbështeste sulmet izraelite ndaj programit të raketave balistike të Iranit nëse Uashingtoni dhe Teherani nuk mund të arrinin një marrëveshje.
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu says any deal between the United States and Iran must require all enriched uranium to leave Iran. pic.twitter.com/lLCCldtSWd
— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) February 15, 2026
Dhe siç vënë në pah mediat, një pasiguri e konsiderueshme rrethon fatin e rezervave të Iranit prej më shumë se 400 kilogramësh uranium të pasuruar 60%, i cili u pa për herë të fundit nga inspektorët e mbikëqyrjes bërthamore në qershor, përpara sulmeve izraelite dhe amerikane kundër lokacioneve bërthamore iraniane.
Duke iu drejtuar një konference të presidentëve të organizatave të mëdha hebraike amerikane, Netanyahu tregoi se kishte këmbëngulur në këto kushte edhe gjatë bisedës së tij me Trump në fillim të këtij muaji.
Të dielën, ai gjithashtu bëri thirrje për inspektime të vazhdueshme të programit bërthamor të Teheranit.
"Duhet të ketë inspektim të vërtetë, inspektime thelbësore, pa inspektime në kohë, por inspektime efektive për të gjitha më sipër", citohet të ketë thënë ai.
"Këto janë elementët që ne besojmë se janë të rëndësishëm për arritjen e marrëveshjes".
Teherani dhe Uashingtoni rifilluan negociatat bërthamore në Muscat më 6 shkurt, muaj pasi bisedimet e mëparshme dështuan kur Izraeli nisi një fushatë të paparë bombardimi kundër Iranit qershorin e kaluar që filloi një luftë 12-ditore.
Bisedimet e fundit erdhën pasi Uashingtoni kishte kërcënuar Teheranin me veprime ushtarake dhe kishte vendosur një grup transportuesish aeroplanësh në rajon pas shtypjes vdekjeprurëse të Iranit të protestave antiqeveritare muajin e kaluar. /Telegrafi/