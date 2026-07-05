Netanyahu minimizon përçarjet me Trumpin për Iranin, duke thënë se ata janë "të vendosur në të njëjtin qëllim"
Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu minimizoi çdo përçarje me presidentin e SHBA-së, Donald Trump për Iranin dhe tha se të dy udhëheqësit janë "të vendosur në të njëjtin qëllim".
Në një intervistë për Fox News të dielën pasdite, Netanyahu tha se nuk beson se ka një "përçarje" midis dy udhëheqësve, transmeton Telegrafi.
"Ai bën atë që është e mirë për Amerikën. Unë jam udhëheqësi i Izraelit, shtetit të vetëm hebre. Unë bëj atë që është e mirë për Izraelin. Nëntëdhjetë e nëntë përqind të kohës, ne shihemi sy më sy", tha Netanyahu.
"Por si në çdo familje, në çdo miqësi të ngushtë, ndonjëherë ka dallime mendimesh dhe ne i diskutojmë ato hapur, mund t'ju them, me një frymë të lirë, dhe zakonisht i zgjidhim edhe ato", shtoi ai.
Netanyahu, i cili mund të udhëtojë në Uashington që të hënën e ardhshme për një takim me Trumpin, tha se të dy ndajnë të njëjtin qëllim për një Iran pa armë bërthamore.
Trump ka ndjekur diplomacinë me Iranin në një përpjekje për ta shndërruar një memorandum mirëkuptimi 60-ditor në një marrëveshje armëpushimi afatgjatë, ndërsa Netanyahu është gati të rifillojë sulmet ndaj Iranit.
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I pyetur për memorandumin dhe lëshimet që i bën Iranit, Netanyahu tha se ishte ende shumë herët për të gjykuar rezultatin përfundimtar.
"Do të thosha se nuk ka mbaruar. Do ta gjykoja kur të mbarojë. Por siç thashë, mendoj se gjëja më e rëndësishme është që kemi një qëllim të përbashkët. Dhe kjo do të thotë që Irani nuk mund të ketë armë bërthamore ose kapacitet për të prodhuar armë bërthamore", tha ai.
Në komentet e tij të para në lidhje me funeralin e udhëheqësit suprem të Iranit, Ali Khamenei, Netanyahu tha: "Ata jo vetëm që brohoritën 'vdekje Amerikës', por thanë 'vrit Trumpin'. Ata brohoritën 'vdekje Trumpit'. Epo, nuk do ta dëgjoni këtë në Izrael. Izraeli është aleati më i mirë që Shtetet e Bashkuara kanë kudo përreth".
Netanyahu iu drejtua gjithashtu komenteve të Zëvendëspresidentit JD Vance, i cili tha muajin e kaluar se ministrat në qeverinë izraelite nuk duhet ta kritikojnë Trumpin, pasi ai është "i vetmi kryetar shteti në të gjithë botën që është simpatik ndaj kombit të Izraelit në këtë moment".
"Unë e respektoj JD Vance-in. Ne kemi një marrëdhënie shumë të mirë, por kjo nuk do të thotë se jam dakord me gjithçka që ai thotë. Dhe duhet ta theksoj këtë. Donald Trump është miku më i mirë që kemi pasur ndonjëherë në Shtëpinë e Bardhë", shtoi ai. /Telegrafi/