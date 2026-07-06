Osmani nuk komenton nismën për shkarkimin e Abdixhikut: Jam deklaruar më herët për këto tema
Ish-presidentja e vendit, Vjosa Osmani, ka thënë se qëndron prapa deklarimeve të mëhershme për zhvillimet brenda LDK-së.
Për sa i përket nismës për mbledhjen e nënshkrimeve për shkarkimin e kryetarit të partisë, Lumir Abdixhikut, Osmani tha se vlejnë të njëjtat deklarime.
“Jam deklaruar për këto tema më herët. Vlejnë të njëtat”, tha shkurt Osmani, para selisë së LDK-së, raporton KosovaPress.
KosovaPress ka raportuar ekskluzivisht se kryetari i Pejës, Gazmend Muhaxheri dhe ai i Lipjanit, Imri Ahmeti, kanë nisur mbledhjen e nënshkrimeve për shkarkimin e Abdixhikut pasi nuk janë të kënaqur me rezultatet e zgjedhjeve të 7 qershorit.
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