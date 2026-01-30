Nëna e vret me thikë djalin e saj 12-vjeçar në Austri
Në Leoben të Austrisë, ka ndodhur një krim në të cilin, siç dyshohet, një nënë vrau fëmijën e saj dymbëdhjetë vjeç.
Sipas informacioneve fillestare, fëmija u godit me thikë, shkruan Heute.
Shërbimet e urgjencës morën një telefonatë rreth orës 3 të pasdites.
Në vendngjarje, në një apartament pranë spitalit LKH Leoben, ata gjetën një fëmijë me plagë thike në qafë.
Fatkeqësisht, 12-vjeçari nuk mundi të shpëtohej.
Sipas "Kleine Zeitung", është një djalë. Thuhet se edhe nëna u gjet e plagosur.
Zyra e Policisë Kriminale Provinciale ka marrë përsipër hetimin. Një ekip hetimor i vendit të ngjarjes është dërguar në vendngjarje.
Nuk janë dhënë ende detaje të mëtejshme rreth rrethanave të incidentit apo arrestimit të mundshëm të të dyshuarit. /Telegrafi/