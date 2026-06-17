Në vendkalimin kufitar Bllacë ndalohet një 45-vjeçar nga Kosova, kërkohej nga Interpoli
MPB njofton se në vendkalimin kufitar Bllacë ka ndaluar një s45-vjeçar nga Kosova, për shkak se kërkohej nga "Interpoli".
"Më 16.06.2026, në orën 17:00, në Pikën Kufitare Bllacë, në hyrje të shtetit, nëpunësit policorë e privuan nga liria A.R. (45) nga Kosova, pasi gjatë kontrollit të pasaportës dhe verifikimit në evidencat operative është konstatuar se ndaj tij ishte lëshuar masa „Arresto“ me kërkesë të Sektorit për Bashkëpunim Ndërkombëtar Policor – Interpol.
Personi i është dorëzuar nëpunësve policorë të Njësisë Policore "Mirkovc" për procedim të mëtejshëm", njoftojnë nga MPB./Telegrafi/
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