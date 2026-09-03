NË SYTË E TU
Nga: Peter Gabriel (1986)
Përkthimi: Agron Shala
Dashuri, ndonjëherë ndihem kaq i humbur
Ditët kalojnë dhe kjo zbrazëti
Mbush zemrën time
Kur dua të largohem
Ngas makinën time
Por, cilëndo rrugë që të marr
Kthehem te vendi ku je ti
Kthehen të gjitha instinktet e mia
Fasada madhështore kaq shpejt do të digjet
Pa zhurmë, pa krenarinë time
Zgjas dorën nga brenda
Në sytë e tu, drita, ngrohtësia
(Në sytë e tu) Jam i përmbushur
(Në sytë e tu) Shoh hyrjen
(Në sytë e tu) Drejt një mijë kishave
(Në sytë e tu) Zgjidhjen
(Në sytë e tu) E të gjitha kërkimeve të kota
(Në sytë e tu)
(Në sytë e tu) Oh, shoh dritën dhe ngrohtësinë
(Në sytë e tu, drita, ngrohtësia)
(Në sytë e tu) Oh, dua të jem kaq i përmbushur
(Në sytë e tu, drita, ngrohtësia)
(Në sytë e tu) Dua ta prek dritën
Ngrohtësinë që shoh në sytë e tu
Dashuri, nuk më pëlqen të shoh kaq shumë dhimbje
Kaq shumë humbje, dhe ky çast
Vazhdon të na ikë
Lodhem kaq shumë duke punuar
Kaq shumë për mbijetesën tonë
I var shpresat te koha me ty
Që të më mbajë zgjuar dhe gjallë
Kthehen të gjitha instinktet e mia
Fasada madhështore kaq shpejt do të digjet
Pa zhurmë, pa krenarinë time
Zgjas dorën nga brenda
(Sytë e tu) Në sytë e tu
(Në sytë e tu) Drita, ngrohtësia
(Sytë e tu) Jam i përmbushur
(Në sytë e tu) Shoh hyrjen
Drejt një mijë kishave
(Në sytë e tu) Zgjidhjen
(Sytë e tu) E të gjitha kërkimeve të kota
Oh, shoh dritën dhe ngrohtësinë
(Në sytë e tu)
(Sytë e tu) Oh, dua të jem kaq i përmbushur
(Në sytë e tu)
Dua ta prek dritën
Ngrohtësinë që shoh në sytë e tu
Në sytë e tu
(Në sytë e tu)
(Në sytë e tu)