Në Shkup nesër do të kryhet dezinsektim ajror
Dezinfektimi ajror kundër larvave të mushkonjave do të kryhet nesër (10 korrik) herët në mëngjes në zonën e Shkupit.
Siç është njoftuar nga Qyteti i Shkupit, nëse kushtet e motit nuk e lejojnë dezinfektimin, spërkatja do të kryhet të nesërmen kur kushtet e motit të jenë të favorshme, në të njëjtën kohë.
Qyteti i Shkupit i njofton bletarët që të marrin masat e nevojshme për të mbrojtur bletët në kohën e duhur.
Kujtojmë se deri më tani dezinsektim është kryer disa herë, edhe pse në zona të ndryshme të kryqytetit qytetarët janë ankuar për prani të madhe të mushkonjave.
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